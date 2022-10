El particular elogio del DT del PSG a Messi que generó polémica: “Puede volver a ser el…”

La semana de Lionel Messi no pudo ser mejor. Tras sus dos grandes actuaciones con la Selección argentina, la Pulga regresó a Francia para ponerse a disposición del Paris Saint-Germain. En la tarde del sábado, el rosarino abrió la cuenta ante el Niza con un golazo, el primero de tiro libre desde que dejó el Barcelona, y volvió a dejar en evidencia su magia. Esto dio pie a un elogio de su entrenador, pero la frase fue como un tiro que le salió por la culata.

Christopher Galtier es mirado de reojo por los seguidores del 30 porque lo reemplazó en varias oportunidades. De hecho, el entrenador lo sacó también en este partido, aunque el argentino no hizo ningún gesto de enojo porque la victoria parecía asegurada. El francés no fue ajeno a la magia de Messi y dejó una declaración que, aunque sus intenciones eran buenas, generó controversia: "Ha vuelto a sus estándares estadísticos de cara al arco y obviamente puede volver a ser el mejor jugador del mundo Puede volver a ser el mejor del mundo”, aseguró.

Claro, lo que es un enorme elogio para cualquier otro jugador queda un poco a medias cuando se trata de Messi. Para muchos amantes del fútbol, el capitán de la Selección argentina sigue siendo el rey, el mejor futbolista de todos. No obstante, Galtier le rindió pleitesía con otras frases: "Leo está muy bien en lo mental. Tengo la suerte cada mañana de tenerlo en los entrenamientos. Es un jugador muy altruista, que juega con sus compañeros".

Además, el DT del PSG se mostró contento por el presente de Messi, a quien nota "feliz y en buena forma física". Precisamente, este fue el motivo por el que no le dio descanso tras su participación con la Selección argentina: "De Messi, hablé con él, jugó poco en el segundo partido con su Selección. Me dijo que no necesitaba parar y que podía empezar".

Por último, Galtier se refirió al cambio por Messi a cinco minutos del final: "Sacarlo antes en el juego fue complicado por el escenario, para encontrar una asociación ofensiva. Tengo que gestionar al plantel. Kylian [Mbappé] terminó con un golpe en la cadera ante Dinamarca, volvió el miércoles tras 48 horas de descanso y ayer seguía con un hematoma. Después de discutir con él, era mejor que no fuera titular esta noche, especialmente con el partido del miércoles", agregó.