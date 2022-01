Ricardo Gareca explotó contra las autoridades en Perú

El argentino Ricardo Gareca, entrenador del seleccionado peruano de fútbol, se mostró disconforme con las nuevas normas sanitarias por la tercera ola de la pandemia en ese país, que no permitirá público en los estadios para el amistoso de su equipo contra Panamá del 16 de enero en Lima.



"Sí, hay que respetarlas (normas del gobierno), no queda otra, pero no estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas", declaró a la prensa el técnico argentino tras dirigir sus entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional.



La selección inca presentó esta semana dos casos de covid-19 entre sus jugadores que entrenan para los amistosos contra Panamá y Jamaica.



El gobierno para mitigar los contagios de la tercera ola de la pandemia dispuso que entre el 7 y 16 de enero, los estadios no podrán recibir público en las tribunas, consignó la agencia de noticias francesa AFP.



La Federación Peruana de Fútbol confirmó que el 16 de enero la selección jugará a puerta cerrada contra Panamá en el Estadio Nacional.



Perú acumula más de dos millones de casos de Covid-19 y más de 202.900 muertos desde el inicio de la pandemia a comienzos de 2020.



Perú enfrentará el 28 de enero y el 1 de febrero, en la próxima doble fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar de este año a Colombia como visitante y Ecuador como local.