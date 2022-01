River, pendiente de la Selección de Colombia respecto a Juanfer Quintero

La novela de Juan Fernando Quintero y su regreso a River parece estar llegando a su conclusión con final feliz para el Millonario, pero todavía restan algunos capítulos y en las últimas horas se sumó un nuevo imponderable que podría retrasar su llegada al plantel de Marcelo Gallardo, que esperaba tenerlo el lunes para el comienzo de la pretemporada.

Es que la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de Reinaldo Rueda para el amistoso del combinado cafetero ante Honduras, donde ya se preveía el llamado a Juanfer, pero también se confirmó la diagramación de la semana previa de trabajos, que incluirá entrenamientos desde el lunes 10, el mismo día en que River empezaba su pretemporada y cuando esperaban recibir a Quintero para firmar el nuevo vínculo.

Es que además, todavía no se dio la rescisión de contrato de Quintero en China con el Shenzhen y River no va a mover otra pieza antes de que la cuestión legal esté segura como para avanzar y que después no se le genere un problema ante la FIFA.

Con este panorama, no sería descabellado empezar a pensar el retorno de Quintero a River para la segunda semana de pretemporada, cuando el amistoso entre Colombia y Honduras (del 16 de enero) ya sea algo del pasado y, cruzan los dedos en Núñez, también lo sea el contrato de Juanfer con el Shenzhen, para poder firmarle un nuevo vínculo en el Millonario.