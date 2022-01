El desgarrador relato de uno de los posibles refuerzos de River, quien fue campeón de la Copa Libertadores 2015

Emanuel Mammana, jugador surgido de las divisiones inferiores de River Plate, es uno de los posibles refuerzos con los que Marcelo Gallardo comenzaría la pretemporada el próximo lunes. Desde el entorno del jugador, y del club, mostraron optimismo para que la llegada se concrete en los próximos días.

En una entrevista con radio La Red, el defensor, campeón de la Copa Libertadores 2015 con el Millonario, contó detalles desconocidos de su vida: “Estuve a punto de tirarme a las vías del tren porque ya no quería vivir pero justo me agarró una persona de la remera y me tiró para atrás. No se quién es pero me salvó la vida".

“Pasé cosas duras como la pérdida de mis padres, las lesiones fueron momentos feos pero no duros”, expresó el defensor que, a fines del año pasado, llamó al director técnico, Marcelo Gallardo, para manifestarle sus ganas de volver a vestir la camiseta del Millonario de cara a la próxima temporada.

Con respecto a los duros relatos de su infancia, el ex jugador del Olympique de Lyon y Zenit, añadió: "Cuando era chico comía gracias a la mercadería que me daba River. A veces mi papá me decía que no tenía hambre para que yo pudiera comer".

"Las cosas van bastante avanzadas. Tengo ganas de volver a casa. Si Dios quiere nos pegamos la vuelta. De mi parte hice todo lo posible. Le dije a Gallardo que quiero volver a ganar todo y a tirar para adelante", sentenció el actual jugador del Sochi, de fútbol de Rusia.