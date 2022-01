El jugador que surgió de las inferiores de Independiente, debutó, lo amenazaron y ahora podría retornar al club de cara a la temporada 2022

Oscar Ustari, actual jugador del Pachuca de México, es uno de los nombres que suena fuerte en Avellaneda para convertirse en nuevo arquero del equipo ahora dirigido por Eduardo Domínguez. Tras la salida de Sebastián Sosa el arquero de 35 años es uno de los firmes candidatos a volver al club de sus amores.

Si bien la idea del club es intentar que Sosa vuelva y renueve, en caso de una negativa Ustari sería el hombre elegido para defender los tres palos. El 5 de octubre de 2005, con victoria ante Newell's por 2-0, y bajo la dirección técnica de Julio César Falcioni, el arquero tuvo su debut profesional.

Con la camiseta del Rojo de Avellaneda disputó 114 partidos entre 2005 y 2007. A nivel Selección argentina tuvo participación en el Mundial Sub 17 (2003), donde obtuvo el tercer puesto, Mundial Sub 20, se coronó campeón (2005), consiguió la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y fue el tercer arquero, sin sumar minutos, del Mundial de Alemania 2006.

A mediados del 2012, luego de rescindir su contrato con el Getafe de España, Ustari fue presentado como arquero de Boca Juniors. En el marco del Torneo Inicial 2012, fue titular para el Xeneize en el triunfo de su equipo por 2-1 ante Independiente, en la Bombonera. En aquel encuentro, disputado el 16 de septiembre de aquel año, el arquero le gritó un gol a su ex equipo y ello le trajo difíciles consecuencias en aquel momento.

"Me di cuenta en el momento que me equivoqué. En Argentina es algo terrorífico que no te lo perdonan. Por ese hecho me amenazaron de muerte, no lo podía creer. No le gritaría un gol a la gente de Independiente. Me equivoqué como cualquier ser humano. No conté esto antes porque no quería apagar el fuego con gasolina. Fui varias veces al Libertadores de América, pero lo tuve que hacer escondido. Es algo difícil tener que lidiar con eso", declaró al medio Cultura Gol hace un tiempo.