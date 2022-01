Miocarditis y muertes súbitas en el deporte: su relación con el Covid y las vacunas

Christian Eriksen, Edwin Cardona, Sergio "Kun" Agüero, Leonardo Ponzio, Victor Lindelof, Lucas Barrios y Alphonso Davies. Uno puede pensar que estos nombres son jugadores de fútbol puestos en un orden azaroso y sin ninguna coincidencia más que la profesión que practican pero, en realidad, son algunos ejemplos de deportistas (en este caso, futbolistas) que han sufrido problemas cardíacos de diferente gravedad en el último año. Cuatro de los siete jugadores nombrados han sufrido miocarditis, y, como todo lo que sucede a nuestro alrededor hace dos años, esta afección cardíaca no fue ajena de ser vinculada al COVID-19 y, en segundo lugar, a las vacunas. Esta nota tiene como objetivo explicar dos cosas: primero, la vinculación entre el virus SARS-CoV-2 y la miocarditis y, en segundo lugar, la conexión (in)existente entre las vacunas y los problemas cardíacos en deportistas.

Antes de avanzar, primero hay que definir qué es la miocarditis: la miocarditis (myo de músculo, kardyo de corazón y el sufijo -itis de inflamación) es una inflamación de las células musculares del corazón: “Está bastante demostrado que el COVID-19 incrementa las posibilidades de miocarditis, eso se debe a que el segundo órgano más afectado por este virus es el aparato cardiovascular, principalmente los vasos sanguíneos”, explica Ezequiel Forte, cardiólogo egresado de la UBA, director del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología y diplomado en epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles, más conocidas como ECNT.

La miocarditis, sufrida por Cardona, Ponzio, Barrios y, por último, el canadiense Alphonso Davies, lateral izquierdo de 21 años del Bayern Munich, puede tener varias consecuencias, entre ellas, arritmias. Estas arritmias pueden generar falta de aire, cómo denunció tener Jayson Tatum, estrella de los Boston Celtics de la NBA, quien incluso hace uso de un inhalador desde que dio positivo de coronavirus por primera vez en enero de 2020, o palpitaciones, como sufrió Victor Lindelof, central sueco del Manchester United: “Durante más de 10 minutos, su ritmo cardíaco estuvo más alto de lo normal. Se sorprendió y no supo cómo tratar con ello”, declaró Ralf Rangnick, entrenador de los Diablos Rojos, en su momento.

Victor Lindelof sufrió palpitaciones en la fecha 16 de la Premier League

Según recomendaciones científicas, una persona que sufrió una miocarditis debería hacer una recuperación de entre 3 a 6 meses. “No va a entrenar hasta nueva orden. Tampoco volverá en las próximas semanas. Esta miocarditis no se vio tan dramática en la ecografía, más bien es una señal de una miocarditis. A pesar de eso, tiene que curarse y eso tarda un cierto tiempo definitivamente”, aseguró Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Munich, sobre el caso Alphonso Davies. En contrapartida, a Cardona, por entonces en Boca, le detectaron una leve miocarditis el 1 de mayo de 2021 y, 15 días después, jugó unos minutos en el Superclásico de la Copa de la Liga Profesional 2021. “Acá varía mucho con cada caso, de la gravedad, del grupo médico que esté a cargo y, también, de la necesidad deportiva que tenga el jugador y su equipo”, dijo el cardiólogo Forte.

En su vuelta tras la miocarditis, Cardona fue protagonista del Boca-River

“Las alarmas se encendieron cuando el año pasado hicieron resonancias magnéticas nucleares a deportistas de alto rendimiento que habían salido de coronavirus y el 30% tenía inflamación del músculo cardíaco. Luego se vio que este porcentaje no era tan importante, pero las alarmas quedaron activadas. Cuando tenes una masa crítica de pacientes con el virus, obviamente que la incidencia de miocarditis es muy, muy baja”, remarca Forte, y los datos amparan esta apreciación: según la Asociación Argentina de Cardiología del Ejercicio y Deporte (AACADE), “la miocarditis puede ocurrir por COVID-19, pero el porcentaje de incidencia reportado es de 1 a 3%”.

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de este tema son las vacunas. La vacunación es uno de los temas más controversiales del último tiempo y, obviamente, el deporte tiene su propia polémica: desde Novak Djokovic hasta la estrella de los Brooklyn Nets de la NBA, Kyrie Irving, pasando por la negativa a vacunarse de Joshua Kimmich, compañero del canadiense Davies en el Bayern Munich. “Estos casos de problemas cardíacos no están relacionados con las vacunas, pero si es cierto que las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) aumentan las chances de miocarditis”, explica Forte, mientras que la AACADE agrega que “si bien se han reportado casos de miocarditis tras la aplicación de vacunas tipo ARNm, estos cuadros son en general leves y de evolución benigna”.

Djokovic y su deportación de Australia, uno de los temas del verano deportivo

El caso de Christian Eriksen puso nuevamente sobre la mesa a la muerte súbita en el deporte y hubo quienes, incluso, lo relacionaron con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Por ejemplo, el sitio GoodSciencing publicó una noticia que se viralizó rápidamente: de forma anónima y sin citar fuentes científicas, aseguró que 350 deportistas de alto rendimiento habían fallecido o sufrieron lesiones cardíacas tras vacunarse en el último año. “Hay más de 100 atletas profesionales, en el pico de su rendimiento, en el pico de su carrera, que han sufrido de muerte súbita por la aplicación de la vacuna en el último año”, dijo John Stockton, el máximo asistidor de la historia de la NBA, el pasado domingo en una entrevista.

Comunicado de la AACADE sobre la muerte súbita en los deportistas

Lo cierto es que Stockton habrá sido un enorme base y jugador de baloncesto, pero tiene tanta prueba empírica como anillos de campeón: cero. Según datos recogidos por la AACADE, el 94,4% de los jugadores de la NBA están vacunados y no se han reportado alteraciones cardíacas serias y, según la asociación antes mencionada, el porcentaje de vacunados que sufren de miocarditis es del 0,002 por ciento. Por su parte, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) afirman que no hay relación causal entre las vacunas y las muertes súbitas y el Registro de Muertes Súbitas Cardíacas de la FIFA no registró un aumento de este tipo de fallecimientos a raíz de la campaña de vacunación.

Conclusión: hay que ser responsables a la hora de informarse, chequear las fuentes de donde provienen los datos que se brindan, escuchar a los profesionales y, sobre todo, siempre recordar que el dato mata al relato.