Una estrella del Bayern Múnich sufre una miocarditis por el covid

El joven canadiense Alphonso Davies se dio a conocer como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo del fútbol en aquella histórica noche de Lisboa en la que su equipo, el Bayern Munich, arrasó con el Barcelona de Lionel Messi por 8 a 2. Luego, el equipo alemán ganaría la Champions League y el estrellato del “Correcaminos” en el firmamento futbolero quedó confirmado.

Davies y Messi en la goleada histórica del Bayern Munich

Davies, nacido en el 2000, es un titular fijo en el Bayern Munich de Julian Nagelsmann pero, la semana pasada, dio positivo de coronavirus y tuvo que perderse el encuentro ante el Hoffenheim, apenas su segunda ausencia de la temporada por Bundesliga. Lo que parecía un caso más dentro del plantel del equipo bávaro, como los de Upamecano y Leroy Sané, ha tenido un giro crucial y el panorama no es el mejor.

Según anunció el propio entrenador del equipo en conferencia de prensa, Davies sufre una pequeña inflamación el músculo del corazón, conocida como miocarditis, que fue encontrada en los testeos posteriores a que el canadiense salga del Covid-19: “En el caso de Phonzy es que ayer, en las pruebas posteriores que le hacemos a los jugadores que tuvieron coronavirus, hemos encontrado leves señales de una miocarditis, una inflamación del músculo del corazón. No va a entrenar hasta nueva orden. Tampoco volverá en las próximas semanas”, explicó Nagelsmann, el joven DT de 34 años.

De esta manera, la temporada de Alphonso Davies está bajo peligro y el Bayern perdería un pilar de su once titular en la búsqueda por ganar su décima Bundesliga consecutiva y su segunda Champions en tres años: “Esta miocarditis no se vio tan dramática en la ecografía, más bien es una señal de una miocarditis. A pesar de eso, tiene que curarse y eso tarda un cierto tiempo definitivamente”, aseguró el entrenador.

Este es apenas otro caso de problemas cardíacos en futbolistas en los últimos años: Christian Eriksen sufrió un infarto en la Eurocopa y todavía no ha podido volver a jugar, el retiro del “Kun” Agüero y casos más leves como el del defensor sueco del Manchester United, Victor Lindelof, aunque estos no se puedan comprobar que están ligados directamente al coronavirus. No es el caso de, por ejemplo, Leonardo Ponzio, referente e ídolo de River, y Lucas Barrios, ex jugador de Gimnasia de La Plata, que sufrieron una miocarditis posterior a contagiarse de Covid-19, al igual que Alphonso Davies.