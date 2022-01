Los motivos del escaso aporte de Campazzo en un cómodo triunfo de los Nuggets

Denver Nuggets consiguió su quinto triunfo consecutivo tras vencer por 136 a 100 al vigente campeón Milwaukee Bucks en condición de visitante. "El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto", manifestó Malone.