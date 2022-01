Fórmula 1: la frase sobre el futuro de Lewis Hamilton que ilusiona a los fanáticos

Lewis Hamilton tiene en vilo a toda la Fórmula 1. El inglés, que está muy callado desde el final del campeonato que perdió, tiene contrato con un equipo Mercedes que da por hecha su continuidad pero no está del todo claro. Sin embargo, en las últimas horas, habló el flamante presidente de la FIA quien envió un mensaje tranquilizador sobre el futuro del siete veces campeón.

"¿Acaso ha declarado él que no vaya a correr? No, cuando eres un piloto hablas por ti mismo y no lo que el resto dice de ti. Yo confío en que no sea así, Lewis es una parte importante del deporte y de la F1 por sus logros, Verstappen está ahí... estoy seguro que encontraremos una F1 muy emocionante la próxima temporada", expresó Mohammed Ben Sulayem.

Mohammed Ben Sulayem.

Además se refirió a la ausencia de Lewis en la gala de la FIA y confirmó que habló con el británico: "Le mandé mensajes sí, creo que aún no está listo al cien por cien y entiendo su posición pero también hay unas reglas que hay que aceptar por todos los pilotos. Para mí no hay un equipo o un piloto particular, por respeto a la integridad de la FIA".

"Pero no puedo juzgar hasta no tener todos los datos y lo primero que tengo en la agenda es analizar a fondo lo ocurrido en Abu Dabi. Al final todos somos humanos y el estrés y la presión estaban ahí, por lo que creo que todo se resolverá. Hay que mirar más al futuro que al pasado", cerró.