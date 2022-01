El regreso de una polémica estrella que revoluciona a toda la NBA

Desde la temporada pasada, los Brooklyn Nets han sido siempre postulados como grandes candidatos al título de la NBA. Con la llegada de dos superestrellas de la liga como Kyrie Irving y Kevin Durant en 2019 y otro ex ganador de MVP como James Harden en 2020, los Nets han formado uno de los tríos más temibles de la historia de la NBA, pero nunca pudieron disfrutar de sus figuras al 100% de su físico. Este año parecía ser que sería el gran año para estas tres estrellas, pero Kyrie Irving decidió no vacunarse y la polémica llegó a niveles insospechados.

Kyrie Irving llegó a Brooklyn en 2019

El base ex Cleveland y Boston siempre ha sido un jugador controversial: desde su postura de no querer jugar junto a LeBron James a incontables rumores de peleas en los vestuarios de los Celtics, Irving nunca ha pasado desapercibido fuera de las canchas. Luego de tener varios problemas en enero de 2020 por haber sido grabado en un boliche en pleno pico de casos en Nueva York, al inicio de esta temporada, Irving decidió no tomar la vacuna contra el Covid-19: “Es elegir lo que es mejor para uno”, dijo en un Instagram Live en octubre.

Ya que las normativas contra el coronavirus de Nueva York (Brooklyn, donde juega Irving, es un distrito que forma parte del estado de Nueva York) no permitían a jugadores que no se hayan vacunado formar parte de eventos en estadios cerrados, Irving se ha perdido los primeros 35 partidos de su equipo que, a pesar de su ausencia, está segundo en la Conferencia Este.

Kyrie Irving utilizando barbijo en un partido entre Nets y Lakers

Pero hoy fue noticia: Shams Charania, periodista muy reconocido en el ambiente del básquet estadounidense, informó que Kyrie Irving volverá este miércoles a ponerse la camiseta de los Brooklyn Nets, cuando su equipo visite a los Indiana Pacers. Irving pisará una cancha de baloncesto por primera vez desde junio de 2021: “Ha sido bastante difícil ver a mis compañeros desde el banco, pero estoy muy agradecido y contento de estar de vuelta en los entrenamientos. Mis compañeros y todo el equipo me ha recibido con los brazos abiertos”, dijo hoy en su primera conferencia de prensa oficial de la temporada.

Más allá del aspecto deportivo, en el que no ha podido estar con sus compañeros en la búsqueda del primer campeonato de NBA para los Nets su historia, Irving ha salido perdiendo de gran manera en lo económico: además de no firmar una renovación por más de 200 millones de dólares (el equipo decidió dársela, en cambio, a James Harden), el base ha dejado sobre la mesa más de 6 millones de dólares debido a sus ausencias en los partidos de Brooklyn como local. Esta cifra hace referencia sólo a los partidos como local ya que ha sido el equipo quien decidió dejar a Irving fuera de los partidos como visitante, dónde sí podría haber jugado, dependiendo de la regulación de cada estado.

Steve Nash, entrenador de los Nets, dijo sobre Irving: “Se ve bastante bien para alguien que no ha jugado al básquet en mucho tiempo”. Irving intentará volver a ser el jugador estrella que necesita su equipo para ganar el campeonato, ya que el trío Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant es de lo más temible de la NBA.