Elías Gómez habló de su pase a River y apuntó contra Independiente

El lateral izquierdo Elías Gómez, quinto refuerzo de River, se hizo esta mañana la revisión médica y aseguró que esta oportunidad le llega en un "momento excelente" de su carrera. "Me agarra en un momento excelente, estoy muy maduro, con muchos partidos encima", remarcó al salir de la clínica donde se realizó los estudios de rutina.

El exjugador de Argentinos explicó que "le gusta mucho atacar, ir al arco rival" y realizó una sorpresiva declaración sobre un supuesto llamado de Marcelo Gallardo que cambió su decisión: "No existió nunca. Estaba al margen de todo. Lo manejaron los clubes y mi representante".

Acto seguido apuntó contra Independiente por confirmar su arribó a Avellaneda: "Se manejaron raro tirando una noticia que por ahí no estaba confirmada. La decisión la tomo yo, pero no me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente. River es un club grande, va a pelear otra vez por todo y me llamó mucho eso".

El lateral, que llega a Núñez tras la compra del 70 por ciento de los derechos económicos en 1,5 millones de dólares, resaltó las virtudes del Muñeco: "Está claro que potencia a todos los jugadores que tiene, vienen buenos jugadores y se van mejores". El marcador de punta que viene a ser alternativa de Milton Casco ante el conflicto con Fabrizio Angileri.