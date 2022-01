Se terminó la novela: se conoció dónde va a jugar Facundo Farías

El mercado de pases del fútbol argentino siempre está plagado de novelas y una de las más largas de este verano, que incluso empezó apenas finalizó la acción de la Liga Profesional de Fútbol, fue la de Facundo Farías, la joven figura de Colón de Santa Fe, último campeón de la Copa de la Liga Profesional. Tanto Boca como River, como por tantos otros jugadores, se pelearon por el delantero de 19 años y durante varios tramos de enero parecía que la lucha se decantaba para un lado o para el otro. Hoy, luego de varios capítulos en una interminable saga, la novela de Farías ha llegado a su fin.

Tanto Marcelo Gallardo como Sebastián Battaglia han recibido muchos refuerzos durante las últimas semanas y ninguno de ellos fue Facundo Farías. El tire y afloje propuesto por el representante del jugador, llamado Martín Sendoa, hartó a las dirigencias de River y Boca y desistieron de seguir negociando. En charla con Radio Gol de Santa Fe, Sendoa aseguró que “con Facundo decidimos quedarnos en Colón, por más que venga Boca o River”.

Por otro lado, el representante contó un repudiable hecho: “Me han amenazado de muerte a mí y a Facundo, me han llamado y me han dicho que me van a cruzar”, explicó Sendoa, apodado “El Ninja”. Durante muchos días del pasado mes, Sendoa coqueteó con Boca y River por Instagram, con historias y mensajes alusivos a ambos clubes grandes. Sobre este comportamiento, el representante explicó: “Soy un tipo de trabajo, que trato de hacer las cosas bien, me puedo equivocar soy humano pero, que quiero hacer las cosas bien, las quiero hacer. Estoy trabajando mucho atrás de Facundo para cuidarlo, hay gente que es mala leche, no todos, pero hay”.

En Navidad, Farías hizo estallar las redes con esta historia donde se veían unas chanclas de River, además de su vestimenta

Todo parece indicar que Farías, que marcó ocho goles y dio siete pases-gol con la camiseta del Sabalero, se quedará en Colón y seguirá vistiendo de rojinegro. “Crucé dos palabras con él, me felicitó y me dijo que lo cuidara mucho, que él lo iba a cuidar como técnico”, dijo Sendoa sobre su encuentro con Julio César Falcioni, flamante técnico del campeón defensor de la Copa de la Liga Profesional, que debutará contra Boca Juniors en La Bombonera el próximo 14 de febrero.