El desesperado pedido de un ex Boca Juniors que sueña con el llamado de Juan Román Riquelme

Luciano Acosta, actual jugador del Cincinnati FC de la Major League Soccer, brindó una entrevista al programa La Oral Deportiva (Radio Rivadavia) y manifestó su profundo deseo de volver a vestir la camiseta de Boca Juniors. El Demonio surgió de las divisiones inferiores del Xeneize.

"Cada mercado de pases digo que quiero volver a Boca, más en este momento, quiero ayudar a Boca. Es el club que amo, del que soy hincha, quiero volver ya", manifestó el mediocampista ofensivo de 27 años, quien debutó profesionalmente en el club de sus amores en el Torneo Final 2014.

En un mercado de pases en el que Boca no ha pasado desapercibido, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, DC United (Estados Unidos) y Atlas (México), se sinceró: "Al ver la revolución que hizo Benedetto en su regreso a uno le dan muchas más ganas de volver y de darle una mano al club".

Para finalizar, Acosta se ilusiona con un llamado del vice Xeneize: "Tengo la ilusión de que me llamen de Boca, estoy pendiente al teléfono en todo momento. Riquelme es uno de mis ídolos, sería un honor que me llame. Lo económico no es un problema para volver a Boca, se arregla. Mi ilusión es ganar la Libertadores".