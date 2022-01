¡Lo liquidó! Fuertes críticas contra el Cholo Simeone por el mal momento que atraviesa el Atlético Madrid

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, no atraviesa su mejor momento desde lo futbolístico. El Colchonero quedó eliminado en las semifinales de la Supercopa de España, quedó eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final y, como si fuera poco, se encuentra en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones a 16 unidades del único líder: Real Madrid.

“El máximo responsable es Simeone. No sé si me lo cargaría pero tendría una conversación con él. Cualquier otro entrenador que no se llamase Simeone estaría ya destituído o con un ultimátum encima de la mesa”, apuntó Gonzalo Calderón, nieto del mítico presidente del club Vicente Calderón.

“Lo que ha hecho el Cholo va a quedar para la historia, pero nada es eterno y nadie está por encima del club, ni siquiera mi abuelo, y ahora mismo la situación es muy preocupante. Si no se mete en Champions, el ciclo se puede acabar de forma natural porque no creo que el Atlético se pueda permitir económicamente a ciertos jugadores o pagarle al entrenador el dinero que cobra”, manifestó.

“Es el equipo que peores sensaciones me da de los seis primeros clasificados. El Atleti tiene 3 o 4 figuras mundiales y el resto de la plantilla tiene que ganarse el puesto y no creo que tengan un cartel extraordinario. Si Simeone no está el año que viene, traerán un entrenador de máximo nivel. Me gusta Luis Enrique”, sentenció Calderón.