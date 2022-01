Benedetto habló sobre su reencuentro con el Pulpo González luego de la pelea

Darío Benedetto ya es jugador de Boca Juniors. El Pipa es el gran refuerzo del Xeneize para este 2022 y, tras su primer entrenamiento bajo las órdenes de Sebastián Battaglia con sus nuevos compañeros (algunos viejos conocidos), Benedetto fue presentado esta tarde en La Bombonera en conferencia de prensa junto al presidente del club, Jorge Amor Ameal. Entre las preguntas que le realizaron al delantero, hubo una que hizo referencia a su reencuentro con Diego “Pulpo” González luego del cruce que tuvieron en 2017.

En relación a su primer encuentro con el Pulpo, Benedetto dijo: “Parecía que estaban esperando a que nos agarremos a trompadas. Somos dos profesionales, todo lo que se dijo queda adentro de la cancha y termina ahí. Nos dimos un abrazo, tenemos el mismo representante y ayer entró y se quedó mirando a ver si alguno reaccionaba pero no, muy buena relación".

En su llegada a Casa Amarilla, el Pipa pisó el campo de juego y, cuando fue a saludar uno por uno a todos los jugadores del plantel liderado por Sebastián Battaglia, el Pulpo fue uno de los primeros a los que abrazó, con mucha risa de por medio. Así, dejan atrás aquella discusión inoportuna del encuentro en que La Academia finalmente se impuso por 2-1 ante el Xeneize, y juntos unen fuerzas de cara a lo que se viene.

La pelea entre Benedetto y Pulpo González: “Te compro y te pongo a jugar en el patio de casa”

En aquella oportunidad, la Academia venció 2-1 a Boca en La Bombonera, con goles de Lautaro Martínez y Augusto Solari, y hubo chicanas entre ambos jugadores. "Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa. Por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad. Me sorprendió lo que dijo porque ya nos habíamos enfrentado varias veces. Él estuvo un año nada más en México, no sé cuánta plata habrá agarrado. Si me decís que era otro jugador con otra trayectoria...", declaró el Pulpo González luego de aquel clásico.