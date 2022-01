Ángel Di María, contundente sobre la adaptación de Leo Messi en el PSG

Ángel Di María se encuentra nuevamente bajo las ordenes de Mauricio Pochettino en el París Saint Germain. El Fideo dejó atrás el Coronavirus que lo obligó a perderse el último encuentro de su equipo. El argentino brindó una entrevista al canal oficial del PSG en la que habló de todo.

uD83CuDF99 Ángel Di María: “El día que llegué me sentí como en casa, como si hubiera estado aquí toda la vida. Me adapté muy rápido, muy bien."



uD83CuDF99 Ángel Di María: "El día que llegué me sentí como en casa, como si hubiera estado aquí toda la vida. Me adapté muy rápido, muy bien."

"No he tenido síntomas, solamente esperando que pasen los días en casa para volver a los entrenamientos. Mi último partido había sido el 22 de diciembre y poco a poco uno se va encontrando mejor, teniendo más ritmo y eso es importante", manifestó sobre el Covid-19 que alejó de las canchas en el inicio del año.

"Este año arrancamos muy fuerte, con la mentalidad de volver a intentar ganar todo otra vez y tirar todos para el mismo lado. La liga francesa ha crecido mucho, todos los equipos te hacen grandes partidos. No es fácil, nosotros estamos teniendo un poco de suerte en los últimos minutos para marcar. Cuando no hay resultados es normal que aparezcan las críticas, pero nosotros tenemos que pensar en trabajar cada día al 100 por ciento, intentar ganar todos los títulos posibles y estar al mejor nivel", expresó.

Sobre la adaptación de Lionel Messi, reveló: "Tener la conexión desde antes con Leo es importante porque lo conozco y se dónde se posiciona normalmente, busca el balón y quiere la pelota para poder marcar o agarrar la pelota para hacer el uno vs. uno. Los movimientos de los demás compañeros hacen que los suyos sean diferentes. Poco a poco se va a ir encontrando mejor".

Para finalizar, Di María se refirió a la particular forma de definir, ya marca registrada en su juego: "Son cosas que me salen en el momento, no las pienso. Se me hace mucho más fácil que definir hacia un costado, hay muchos que definen fácil así y para mí es más fácil meter el globo. No sé por qué, empezó hace años y uno va agarrando confianza y le va gustando esa forma. Si estoy más atrás prefiero asistir, mano a mano prefiero hacer la picada".