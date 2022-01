Liga Profesional: se conoció cuántos futbolistas están vacunados

Uno de los grandes temas en el mundo del deporte ha sido la vacunación de los deportistas. Con casos de relevancia mundial como el de Novak Djokovic en Australia y otros sin tanto impacto global pero de mucha importancia en un deporte en específico como el de Kyrie Irving en la NBA, los jugadores han estado en el ojo público acerca de su postura con respecto a la vacunación contra covid-19 y hoy se conoció el porcentaje de jugadores vacunados en el fútbol argentino.

La Liga Profesional de Fútbol anunció que el 93,02% de los jugadores de nuestro futbol tienen el esquema de vacunación completo: “De este total, 787 (93.02%) tienen aplicadas dos dosis o esquema completo de vacunación con monodosis y 53 (6.98%) tienen una sola dosis", detalló en un comunicado la LPF.

El 93% de los jugadores de la #LPF tienen dos dosis o esquema completo de vacunación con monodosis. Más información en uD83DuDC49 https://t.co/QIApiQBO5K pic.twitter.com/byVrXuVy1C — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 19, 2022

El objetivo de la entidad que organiza el torneo de la primera división del fútbol argentino es que la Copa de la Liga Profesional 2022 comience con todos los futbolistas vacunados, pero, hasta no más de 20 días, había un importante porcentaje de jugadores que no se habían vacunado: casi un 15% de jugadores no habían tomado la vacuna por “motivos religiosos” o por dudas con respecto a la composición de la vacuna.

Uno de los casos más resonantes fue el de Emiliano Vecchio, el número 10 y capitán de Rosario Central, que alegó estar en contra de todo tipo de vacunas y medicamentos. A pesar de su postura personal, el jugador publicó en su Instagram que “el club está por encima de todo” y se aplicará la vacuna para poder disputar los partidos del Canalla.

Foto vía @emivecchio10

Vecchio es uno de los pocos futbolistas del país que hicieron pública su postura antivacunas, pero, a nivel mundial, han sido varios los que lo han hecho, entre los que se destacan algunas figuras del Bayern Munich como Joshua Kimmich y la estrella del Chelsea y la selección francesa, N’Golo Kanté.