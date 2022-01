Nadal volvió a cruzar a Djokovic por el escándalo protagonizado en Australia

Rafael Nadal habló nuevamente sobre el polémico escándalo que protagonizó Novak Djokovic y fue claro sobre su posición. En una entrevista realizada por el programa Radioestadio Noche de la cadena española Onda Cero, el español apuntó nuevamente contra el número 1 del mundo a quien dijo respetar aunque se mostró muy alejado de su pensamiento.

"Tengo máximo respeto por las opiniones de todos. La opinión de Djokovic comparada con la mía están en posiciones muy lejanas. Hay números que dicen que ha muerto mucha gente. Según parece, lo de la vacuna ha sido muy rápido y entiendo que haya personas que tengan dudas. Eso no lo sabemos al cien por cien", expresó.

Y, en la misma línea, agregó: "Lo que sí sabemos al 100% son los efectos del virus. Y lo que sabemos al 100% es que si hubiéramos mantenido el ritmo que teníamos antes que la vacunación apareciera, en vez de 6 millones o no sé cuántos millones de muertos la cifra sería elevadísima".

"A partir de ahí, todas son especulaciones. Respeto cualquier opinión, muchas no las comparto, intento escuchar y seguir a la gente que está preparada en cada materia, no a la gente que no lo está. No es un debate deportivo, a mi modo de entender. Es un tema que va mucho más allá, estamos hablando de un tema de salud mundial y al final cada país tiene sus normas", continuó.

Para cerrar, deseó que "Novak juegue en la mayoría de torneos más importantes, porque estamos hablando de que los eventos son mejores cuando los mejores están compitiendo. Pero cada país tiene diferentes reglas y nosotros, y más en estos momentos tan difíciles, lo que tenemos que hacer es seguirlas. Que se juegue un torneo de tenis o no, no le veo impacto en todo ello".