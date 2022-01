Un campeón del mundo con Argentina bancó a Julián Álvarez para la Serie A de Italia

En River, los rumores sobre una eventual salida de Julián Álvarez al fútbol europeo ya no son una novedad. Algunos dirán que su juego es más compatible con la Premier League y otros preferirán que de el salto al fútbol español, pero, luego de que el interés del Manchester United por el delantero de Marcelo Gallardo se haya enfriado, todo pareciera indicar que varios equipos de la Serie A italiana corren con ventaja en la carrera por hacerse con el mejor jugador del fútbol argentino.

Julián Álvarez la rompió en 2021: 23 goles en 35 partidos con River

Hace un par de semanas, desde el diario de Milán, Corriere della Sera, confirmaban que tanto Milan como Inter se iban a disputar los servicios del joven jugador de 21 años (a finales de enero cumplirá 22) en el mercado de pases del verano europeo. En estos últimos días, desde la Gazetta dello Sport, histórico diario deportivo de Italia, aseguraban que el Napoli buscaría hacer una oferta formal por el delantero del Millonario en este mismo mercado de pases. Desde Italia, un histórico del futbol argentino y compañero de Diego Armando Maradona en el Napoli salió a bancar el pase de Álvarez al club napolitano: Daniel Bertoni.

Bertoni junto a Daniel Passarella (Fiorentina) y Diego Maradona

Daniel Bertoni fue, además de haber ganado todo con Independiente de Avellaneda y ser uno de los privilegiados en salir campeón del mundo con la Selección Argentina, un jugador histórico de la Serie A en los ochenta, cuando esta era la liga más potente de Europa con jugadores como Maradona y Platini y equipos como el Milan de los holandeses Van Basten, Gullit y Rijkaard y el Inter de los alemanes Klinsmann, Brehme (autor del gol de la final de Italia ‘90) y Matthaus. En charla con el programa radial “Kiss Kiss Napoli”, Bertoni dijo que Julián Álvarez es “el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad y un terrible goleador”.

Mientras los rumores no paran, "La Araña" sigue de pretemporada con River

El ex futbolista, campeón mundial en Argentina ‘78, disputó 195 partidos en la Serie A con tres equipos distintos (Fiorentina, Napoli y Udinese) a lo largo de siete temporadas, por lo que su conocimiento de la liga italiana es amplio. Esto lo llevó a comparar a Álvarez con un ídolo de Napoli: “Puede usar cualquiera de sus piernas. Si tuviera que compararlo, lo haría con Dries Mertens, son la misma clase de delantero”, dijo Bertoni.

El belga Mertens es el máximo goleador de la historia del Napoli con 143 goles

A pesar de los rumores sobre la posible oferta del Napoli, no hay nada confirmado por el momento y Bertoni se lo hizo saber a los napolitanos en dicha entrevista: “Yo creo que Álvarez se quedará en River hasta después del Mundial. Pero cuidado que el Napoli no es el único que lo tiene en carpeta, se habló de clubes gigantes de Europa como el Real Madrid”, advirtió el ex Independiente.