Laprovíttola analizó su presente e ilusiona a la Selección argentina

Luego del retiro de Luis Scola, la Selección argentina de básquet quedó capitaneada por el base de los Denver Nuggets, Facundo Campazzo, el siempre cumplidor pivot Marcos Delía, que se desempeña en el Pallacanestro Trieste de Italia, y Nicolás Laprovíttola, que supo jugar en los San Antonio Spurs junto a Manu Ginóbili y actualmente tiene un buen presente en el Barcelona, uno de los máximos candidatos a la mejor competencia de básquet del mundo por fuera de la NBA, la Euroliga.

Laprovíttola llegó al Barcelona esta temporada

El base, que ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga ACB de España en la temporada 2018/2019, habló con 3x3 Radio, programa de la radio UnoContraUno, especializada en baloncesto, sobre su presente en el mejor básquetbol europeo y la selección argentina: “No sé si es el mejor momento de mi carrera, fui papá y eso te cambia absolutamente todo. Esta temporada sin dos jugadores se abrieron muchas oportunidades, pero tengo que ganarme mis minutos. Disfruto mucho de mis momentos."

uD83CuDF99?"Estoy contento con mi carrera, pero cuando llego a casa, me olvido de todo."



uD83DuDDE3?@nicolapro7 en @3x3ucu — 3x3 Radio (@3x3ucu) January 18, 2022

En su primera temporada en el club catalán, Laprovíttola está promediando 6.6 puntos, 1.6 rebotes y 2.6 asistencias en 19.8 minutos de juego por partido. El Barcelona es el actual campeón de España y subcampeón de Europa, y tiene un plantel plagado de estrellas, como el ex Chicago Bulls y Milwaukee Bucks, Nikola Mirotic, y de jóvenes promesas como Rokas Jokubaitis, que fue elegido por los New York Knicks en el último Draft de la NBA. Por eso, Laprovíttola sabe que son el equipo a batir en Europa: “La presión nos la ponemos nosotros, tenemos que ser exigentes con nuestro juego. Dependemos mucho de que todo el equipo y toda la maquinaria funcione. Los equipos vienen muy motivados a jugar con el Barcelona”.

"Lapro" fue de lo mejor de Argentina en Tokio 2020?????

El ya experimentado base de la Selección fue consultado sobre la posibilidad de formar parte del equipo dirigido por Néstor “Che” García en la ventana de Eliminatorias para el Mundial 2023 que se disputará en septiembre, luego de que Campazzo, en charla con Solo Básquet Magazine, confirmó que hará lo posible por estar: “Todos queremos estar, sabemos lo importante que es para la Selección, comenzamos una nueva etapa, Néstor vive las cosas de forma intensa. No tengo dudas que todos vamos a tratar de estar en agosto o septiembre”, aseguró el ex Lanús y Flamengo, entre otros. Es importante recordar que tanto los equipos de la NBA como los de la Euroliga no prestan a sus jugadores a las selecciones nacionales cuando sus competencias están en marcha.