Campazzo habló de todo: "Si quiero sobrevivir en la NBA, tengo que mejorar"

Facundo Campazzo está disputando su segunda temporada en los Denver Nuggets de la NBA. En estas dos temporadas, su equipo, que llegó a la Final de la Conferencia Oeste en la famosa Burbuja de Disney en 2020, sufrió las lesiones de dos de sus estrellas, Jamal Murray y Michael Porter Jr., lo que hizo que Nikola Jokic y compañía no puedan ser candidatos al título como se esperaba luego de esa muy buena temporada 2019/20.

El cordobés, que está promediando 6.8 puntos, 4.2 asistencias, 2.1 rebotes y 1.1 robos en 22 minutos de juego por partido, busca seguir afianzándose en la mejor liga de básquet del mundo. El 7 de la selección argentina habló con Solo Básquet Magazine sobre su presente personal, el de su equipo (marcha sexto en el Oeste con 22 victorias y 20 derrotas) y su futuro en la NBA: “En lo personal me siento más adaptado, esta liga es una montaña rusa que no te permite estar contento o triste del todo, porque tenés partidos todo el tiempo, hay que estar mentalmente preparado", aseguró.

Campazzo sabe que tiene que mejorar su juego si quiere ganarse un nuevo contrato, ya que el que firmó en 2020 luego de su salida del Real Madrid llega a su fin en el verano estadounidense. En esta línea, el base expresó: “Sé que si quiero sobrevivir en esta liga tengo que mejorar mi tiro de tres puntos y estoy tratando de hacerlo. Me quedo después de los entrenamientos practicando. Ya no construyo mi confianza exclusivamente desde el tiro, es parte de jugar diferente a lo que estaba acostumbrado”. En esta temporada, el ex Peñarol de Mar del Plata está tirando con un 38.9% de acierto en tiros de campo y un 32.2% desde la línea de tres.

En su estricto presente, Campazzo está gozando de mayor participación en los partidos de los Denver Nuggets porque varios de sus compañeros de posición han sido baja por lesión (como el canadiense Murray, que se rompió los ligamentos en abril del 2021) y por Covid-19. Sobre esto, “El Bandido”, como lo llama el relator de las transmisiones oficiales de los Nuggets, dijo: “Por las situaciones de Covid me encuentro con más minutos y es un desafío muy lindo. Estoy disfrutando y me siento cómodo en el rol. Yo sé que en la NBA las cosas cambian todas las semanas y mi cabeza tenía que estar fuerte para jugar cuando me toque, no importaba cuándo”.

El cordobés de 30 años es compañero del actual Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokic, quien, tal vez, no es la superestrella más conocida de la liga, como pueden ser LeBron James, Kevin Durant o Stephen Curry, pero, sin dudas, es un jugador único: “Jugar con Jokic es increíble, nunca había tenido un compañero como él, es muy grande, tiene una facilidad enorme, sabe cómo va a reaccionar ante cada situación y se adelanta, sabe donde poner la pelota, hace mejor a todos sus compañeros”, dijo Campazzo sobre el serbio.

Campazzo y Jokic, con quien tiene una buena relación dentro y fuera de la cancha

Una mala noticia que ha recibido Campazzo, y el básquetbol argentino en general, fue la salida de Gabriel “Tortu” Deck de la NBA. El santiagueño, que no gozó de las oportunidades que se esperaba en Oklahoma City Thunder, se fue del baloncesto estadounidense tras apenas ocho meses desde su llegada. Al ser preguntado por su compañero de selección y amigo, Campazzo analizó que Deck “puede jugar tranquilamente en la NBA, pero no depende sólo de uno, hay que estar en el momento y lugar justos”.

Campazzo y Deck, en un enfrentamiento entre Denver y OKC

Campazzo, que no le cerró la puerta a la ventana de Eliminatorias para el Mundial 2023 que la selección argentina dirigida por Néstor “El Che” García disputará en septiembre, buscará seguir mejorando su juego para ayudar a los Denver Nuggets a llegar a Playoffs y, en lo personal, ayudarse a sí mismo para mantenerse en la NBA.