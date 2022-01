La contundente frase con la que una joya del Barcelona liquidó a Ronald Koeman

Álex Collado, una de las joyas con las que cuenta el Barcelona, se encuentra a préstamo en el Granada. El mago Copperfield culé, como lo apodan en La Masía, brindó una entrevista al diario español Marca y disparó contra el ex director técnico del Culé, Ronald Koeman.

“Yo demostraba el nivel en mi equipo (el Barça B). La decisión era suya si no le gustaba o no sé qué le pasaba conmigo. Pero, al final, con Koeman a mí se me quitaron un poco las ganas de entrenar", admitió el mediocampista de 22 años nacido en Sabadell.

También se refirió a la relación con el ex director técnico del Culé, la cual no era muy fluída. “Tampoco se dirigía a mí, ni hablaba ni nada. No quiero entrar en muchos más detalles. Ha habido situaciones complicadas, pero el Barça es el club de mi vida”, añadió.

En cuanto a los alagos que recibió por parte de Xavi Hernández en conferencia de prensa, admitió: “Cuando lo escuché la rueda de prensa hablando de mí me resultó muy emocionante. Porque él fue un gran futbolista, ahora es el entrenador y eso me hizo feliz. Pero yo ahora estoy aquí en Granada y lo importante es rendir bien aquí para demostrar todo lo que puedo aportar al equipo. Siempre he querido triunfar en el Barcelona”.