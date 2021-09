Messi rompió el silencio y destrozó a quienes lo tildaron de "fracasado"

Lionel Messi habló y no se guardó nada. Luego del escándalo en Brasil, el capitán de la Selección Argentina brindó una interesante entrevista donde fue claro, no tuvo filtros y apuntó contra parte de la prensa que trató a los futbolistas de fracasados por no haber logrado campeonatos con la camiseta albiceleste.

"Una parte del periodismo nos trató de fracasados, que no sentíamos la camiseta y no teníamos que jugar más. Intentamos dar el máximo y ser campeones, no todo pasa por ganar o perder. Es muy difícil ganar un Mundial o la Copa América. Lo importante es dejar todo, y si no se pudo no se pudo. Llegar a la final del Mundial y dos Copa América no son poca cosa", expresó.

A su vez, en la entrevista con ESPN, comentó que sus hijos "disfrutaron como nunca" el certamen continental y que, por eso, vivió diferente su licencia tras el torneo y resaltó la unidad que existe en el plantel: "Disfrutamos el estar juntos, pasar momentos tomando mates, jugando al truco… Son largas pero intentamos pasarla bien y juntos".

Sobre el momento de ser campeón expresó que "no lo podía creer. Había peleado tanto, soñado tanto, que en realidad no entendía lo que estaba pasando. Era como un sueño, fue un momento espectacular, estaba totalmente ido y paralizado. No podía creer que se había dado".

"Esto fue lo más difícil. Pasé muchas cosas. Tuve la suerte en el club que me tocó ganar muy rápido y seguido, los golpes vinieron después. Con la selección fue golpe tras golpe, competición por competición. Poder disfrutar algo con la Selección fue especial y la Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego. Crecer en lo futbolístico", continuó.

Para cerrar, fue consultado por el regreso del público y palpitó lo que sucederá el jueves ante Bolivia: "Estamos viendo que es una locura todo, una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Es un momento espectacular para nosotros, muchas ganas de disfrutar todo eso".