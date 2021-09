"La supuesta amante de Cristiano Ronaldo dio detalles de la lujuriosa noche: "Me bajé los pantalones...

Natacha Rodriguez, presunta ex amante de Cristiano Ronaldo, concedió no hace muchos días una entrevista al diario The Sun en la que explicó como fue la noche de amor que en teoría pasó junto al portugués: "mi corazón se aceleró, pero él fue amable y dulce, e incluso me dijo que actuase como si estuviera en mi casa. Entonces tomé la delantera, me levanté, me bajé los pantalones y me incliné para enseñarle mi culo. Lo golpeó y dijo que le encantaba".

Imaginaros como ha sido la bomba que soltó Natacha y la repercusión que han tenido en rede sociales todas y cada una de sus palabras, pero ha sido una frase la que más llamó la atención: "Georgina debe vigilarlo. Dicen que los leopardos nunca cambian de lugar y los futbolistas reciben mucha atención de mujeres hermosas que se lanzan sobre ellos. Será lo mismo en Manchester".

Es evidente que la supuesta ex amante del futbolista advierte a su actual pareja que lo vigile siempre que pueda para que no haga lo que ya hizo con ella. Eso sí, no hay respuesta alguna ni de Cristiano ni de Georgina, por lo que es bastante probable que ninguno de los dos le de rédito al testimonio, y quien sabe si incluso el aludo se atreve a demandarla por injurias.