Koeman habló y fue contundente respecto a su futuro en el Barcelona

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, ha concedido una extensa entrevista al diario español Sport en la que repasa, con su acostumbrada sinceridad, toda la actualidad que gira alrededor del primer equipo. En la primera parte de la entrevista habló de varios puntos que Sport va largando de a poco, guardando para mañana, seguramente, algunos temas como por ejemplo Lionel Messi.

El técnico azulgrana habla de los nombres propios que han ido surgiendo en los últimos días, también de la dolorosa pérdida de Leo Messi, del loco cierre del mercado de verano en el que perdió a Griezmann y Emerson y fichó a Luuk de Jong, y de lo que espera de su equipo a partir de ahora. Obviamente, el héroe de Wembley recoge el guante lanzado por el presidente Joan Laporta, que le ha ofrecido un año más de contrato, dado que el actual finaliza el próximo 30 de junio.

Al respecto, y en este sentido, Koeman ha manifestado: "Sí, claro, estoy abierto a la renovación. Me hace mucha ilusión seguir como entrenador del Barça durante muchos años, a pesar de los momentos complicados que hay en el club hoy en día, pero creo que gracias a nuestras decisiones, entrenador y staff técnico, el Barça tiene jugadores jóvenes (Pedri, Fati, Gavi, etc...) con un futuro inmediato enorme y ojalá dentro de tres, cuatro o cinco años yo pueda seguir siendo su entrenador".

Koeman reconoce en la entrevista que "por encima de todo me considero un hombre de club. Siempre he creído que tengo el deber de ayudar al club en el que estoy, buscando fórmulas para mejorar el equipo sin comprometer el bien de la entidad. Eso sí, lo que está ocurriendo en el Barça en los últimos tiempos es algo muy especial. ¡A mí me ha pasado de todo!".