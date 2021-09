El desesperado pedido de una ex estrella de la NBA internado por covid

Cedric Ceballos atraviesa un difícil momento de salud después de haberse contagiado del covid-19. El que fuera estrella de los Phoenix Suns y brillase en otros equipos NBA como los Lakers lleva diez días internado, su situación es complicado, y a través de las redes sociales, el exalero (hoy de 52 años) lanzó un desesperado mensaje.

"En mi décimo día en la UCI, con el covid-19 me está pateando el culo de forma oficial, pido a toda mi familia, amigos y creyentes que recen por mí, así como deseo recuperarme. Si te he hecho algo en el pasado, permíteme disculparme públicamente. Mi batalla no ha terminado. Gracias", escribió.

El nacido en Hawai, y de ascendencia mexicana, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 1990 por los Suns, donde pronto se consagró como una de las figuras de su equipo lo que valió participación en el mencionado Juego de las Estrellas de 1992. Luego jugó con Magic Johnson en los Lakers y también defendió las camisetas de Dallas, Detroit Pistons y Miami Heat.