Scaloni, sin filtro tras el bochorno: "No era el momento para hacerlo"

Minutos después de consumarse la suspensión del duelo entre Brasil y Argentina, Lionel Scaloni habló y explicó lo sucedido dentro de la cancha. Reconoció que todos querían jugar el partido y se mostró triste por lo vivido: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable".

"Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención", dijo y agregó: "En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. El delegado de Conmebol me dijo que nos vayamos al vestuario y eso hice. Queríamos jugar el partido, al igual que los jugadores de Brasil".

"Yo como entrenador tengo que defender a mis jugadores porque en ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido", completó Scaloni, dejando en claro que jamás se notificó al cuerpo técnico que Martínez, Romero, Lo Celso y Buendía no se encontraban aptos para salir al campo de juego del Arena Corinthians.