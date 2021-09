La palabra de Battaglia tras el triunfo de Boca en Rosario

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, se mostró "orgulloso" por el nivel de su equipo en la victoria de esta noche sobre Rosario Central, 2 a 1 en el Gigante de Arroyito por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



"Merecimos el triunfo. En el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones que no pudimos concretar, pero me voy orgulloso por lo que hicieron los muchachos en la cancha y feliz por la victoria", dijo el entrenador, que sigue invicto desde que asumió en el cargo, en lugar de Miguel Ángel Russo, con tres triunfos y un empate.

"TENIENDO JUGADORES INTELIGENTES, SIN DUDAS QUE ES MÁS FÁCIL" declaró Seba Battaglia en conferencia y le tiró flores a su plantel tras la victoria ante Central. pic.twitter.com/ykbCzVxSDZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2021





Battaglia además logró esta noche otra marca: hacía 15 años que Boca no ganaba en el Gigante de Arroyito.



"Quiero insistir con la idea y la forma en que queremos para nuestro equipo, sabiendo que vamos a tener rivales, como hoy, que te hacen muy difíciles las cosas. Hoy lo sufrimos y empezamos perdiendo, pero pudimos sacarlo adelante. El segundo tiempo fue todo nuestro", dijo Battaglia, que como jugador es el más ganador de títulos en la historia boquense.



Sobre la posición del mediocampista Juan Ramírez, que jugó de enganche, el técnico comentó: "Busqué velocidad. Nos pareció que no se sentía cómodo por los costados. Lo corregimos con la entrada de (Aaron) Molinas y lo pusimos en una posición en la que que pudimos aprovecharlo mejor".



En el final volvió a destacar el mérito de sus jugadores: "No es fácil meter una idea en poco tiempo, pero la verdad que teniendo jugadores inteligentes es más fácil", concluyó.



Con esta victoria Boca llegó a 14 puntos en la tabla de la LPF y se ubica noveno, a seis del líder Lanús que tiene 20 y a la espera que se complete la décima fecha.