El posteo de Advíncula que hizo ruido en Boca

Luis Advíncula subió una historia en su cuenta de Instagram con una frase que llamó la atención. Sus palabras podrían estar relacionadas a los rumores de un supuesto malestar en Boca por haber jugado los 90 minutos con la Selección de Perú luego de su lesión.

“Imita al halcón: cuando éste es atacado por cuervos, no responde a la agresión. ¡Sería improductivo hacerlo! El halcón simplemente asciende cada vez más alto, hasta que los enemigos lo abandonan. Aligera tus retos, remontando el vuelo con las alas de la fe”, reprodujo el jugador.



La situación se originó el domingo con su salida en el comienzo del segundo tiempo del partido frente a Racing por una molestia muscular. El defensor viajó al día siguiente para sumarse al seleccionado de Ricardo Gareca y se realizó estudios cuyos resultados nunca fueron informados de manera pública.



La presencia de Advíncula como titular y durante todo el partido ante Uruguay dejó en claro que se encontraba en buenas condiciones, pero despertó algunos interrogantes sobre qué le había ocurrido frente a la Academia. Las versiones se instalaron en medios periodísticos y en redes sociales.



El agente del futbolista le respondió a Juan Simón, quien lo había criticado. “No den crédito a semejante insinuación gravosa y dañina. Lo escuché y me parece que poner en duda su profesionalidad es de una gravedad tremenda. Más si viene de un exjugador y representante”, afirmó Horacio Rossi a Cadena 3.



El empresario destacó que “lo dijo sin conocer a Luis y sin tener la resonancia magnética que se le hizo”. Además, agregó: “Tenía un hematoma y se decidió esperar para ver su evolución. Al pinchazo lo sintió, no va a inventar una lesión. Jamás haría una cosa así. La acusación es propia de una persona poco seria”.



Con respecto a si en el Consejo de Fútbol hay algún malestar con Advíncula por lo sucedido, Rossi descartó que hubiera existido un contacto desde el sector encabezado por Juan Román Riquelme y fue contundente. “Tampoco le dan importancia a semejante insinuación”, manifestó.