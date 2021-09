Al Cholo Simeone se le complicó la conferencia y sus caras lo dicen todo

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, habló este lunes en la previa del duelo de su equipo como visitante ante el Milan por la segunda fecha del Grupo B de la UEFA Champions League, en una conferencia de prensa que se le complicó más de lo pensado con las intervenciones de la traductora y en la que admitió que su equipo está obligado a "evolucionar y buscar otros caminos que sorprendan".

"En varios de los partidos que hemos jugado hasta hoy, el rival ha buscado quitarnos más espacio para que nosotros tengamos que generar más juego en consecuencia de la posesión. El mejor partido que hicimos fue contra el Villarreal contra un equipo que también se refugió para aprovechar los espacios que podemos dejar libres. Con el Bilbao creo que hicimos un muy buen partido y en esa línea es donde tenemos que crecer", analizó Simeone en el día previo a enfrentar al Rossonero en San Siro.

El DT argentino cree que deben buscar nuevas fórmulas para hacer daño a sus contrincantes. "Está claro que venimos de una temporada en la que muchas situaciones ya las conocen nuestros rivales y tendremos que evolucionar y buscar otros caminos que sorprendan y nos generen más posibilidades cuando aparezcan estas situaciones", analizó.

Luego, vivió unos instantes de incomodidad cuando la intérprete comenzó a traducir de manera simultánea las preguntas de los periodistas italianos, lo que confundió no sólo al entrenador, sino a ella misma. El DT no lograba escuchar bien lo que le estaban consultando y mientras hacía caras de confusión tuvo que intervenir: "Si lo dejás terminar de hablar y después me traducís, mejor", le sugirió a la traductora.



Finalmente, Simeone indicó que el Atlético de Madrid debe "mantener la agresividad" que en los últimos años los ha hecho ser "siempre muy competitivos". "En el fútbol, más allá del posicionamiento, más allá de cómo presiones, más allá de cómo superes líneas en ataque, las diferencias son en las áreas y ahí es donde la agresividad debe crecer para competir como queremos hacerlo", pidió.