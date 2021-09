Martín Ojeda, el goleador del Tomba: "Estamos obsesionados con el gol"

En el estadio Libertadores de América, el equipo de Diego Flores, goleó en su visita a Independiente con goles de Ortega e/c, Badaloni, Bullaude y Ojeda. El equipo del “Traductor” lleva 16 goles en sus últimos 5 encuentros (4 vs Gimnasia de La Plata, 4 vs Aldosivi, 1 vs Sarmiento, 3 vs Racing y 4 vs Independiente). Flores ha transformado el juego del Tomba, como también ha dado un gran cambio anímicamente, conectando rápidamente con sus jugadores y con los hinchas, siendo coreado tras cada victoria.

Tras el partido frente al Rojo, una de las figuras principales del Bodeguero, Martín Ojeda, habló tras el enfrentamiento: “Uno quiere siempre completar los 90 minutos pero pensándolo con la cabeza fría, son decisiones del DT que hay que aceptarlas. Tengo que alentarlos a mis compañeros que están adentro”, explicó el goleador que se molestó al ser sustituido en el complemento.

Además, el 11 del Expreso, elogió a su director técnico, comentando: “Diego Flores nos ha pactado una idea muy buena, estamos todos muy metidos, cada vez nos estamos afianzando más, estamos obsesionados con el gol y eso es fundamental porque los goles terminan ganando los partidos y estamos muy bien como equipo. Es muy completo, está mucho en los detalles y eso es fundamental en el fútbol. Nos pide mucho la estructura defensiva para que no nos conviertan y ojalá sigamos así de esta manera.”

Ezequiel Bullaude, figura del partido versus Independiente que logró convertir el tercer tanto de Godoy Cruz, platicó luego del 4-1: “Fue un partido completo del equipo, fuimos muy inteligentes, supimos jugarlo y más en este estadio. Fue un partido difícil contra un equipo grande, así que bueno, muy contento por el resultado”.

El juvenil de 20 años, dialogó sobre la labor de Diego Flores, en el equipo: “Diego quiere que seamos un equipo muy intenso, como somos jóvenes tenemos la capacidad física para hacerlo. Quiere que juguemos todo el tiempo, no se negocia la entrega.”