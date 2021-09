La grave denuncia de un futbolista que involucra a Alberto Fernández

Argentinos Juniors quedó envuelto en una nueva polémica que involucra, además, al presidente Alberto Fernández. Gustavo y Ángeles, padres de Matko Miljevic, realizaron una grave denuncia contra el club de La Paternal. En el programa "Liberman en Línea", apuntaron directamente contra el titular de la institución con una fuerte revelación.

"El presidente de Argentinos nos apretó con el Presidente de la Nación. Malaspina me dijo que para renovar le teníamos que devolver el 15% firmado y nos daba algo por atrás. Y que Alberto Fernández le iba a bajar el pulgar a Matko en cualquier club de la Argentina", expresaron sin dudarlo.

Matko Miljevic.

Y continuaron: "Nos rompieron la camioneta y recibimos amenazas en mi celular. Con una cuchilla nos reventaron las cuatro gomas y eso fue después de que nos amenazara el vicepresidente Adrián Pérez. Cuando llegó a Primera empezó el manoseo de la dirigencia. River lo quería y Malaspina le pidió 10 millones de dólares por su pase".

"Hablamos ahora porque mi hijo está jugando en otro club. No tenemos miedo. Durante un año y medio se ensució el nombre de mi hijo en las redes sociales. Fue un dolor de mamá e hijo, me enfermé de la presión" cerraron. Sus dichos ya retumban en La Paternal pero hasta el momento no hubo voces oficiales para defenderse de la dura acusación.

El mediocampista quedó libre y partió de Argentinos sin dejar ningún rédito económico. Acordó con el CF Montréal de la MLS un contrato de tres años y medio. Debido a que nació en Miami y cuenta con la doble ciudadanía, el joven de 20 años no será considerado como extranjero.