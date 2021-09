¿Rumor o realidad? Un importante club del ascenso quiere a Carlos Tevez

Lo que surgió como un simple comentario, se fue transformando en información. Este jueves el nombre de Carlos Tevez fue motivo de charla en algunos medios nacionales que sacaron a la luz que All Boys pretendería convencer al Apache para que vista la casaca del club donde hizo gran parte de las divisiones inferiores.

La directiva del Albo estaría buscando la manera de tentar al futbolista aunque, por el momento no hubo comunicación entre las partes. Cuando se despidió de Boca, el delantero expresó que en Argentina jugaría solamente con esa camiseta pero el hecho de ser un club de ascenso jugaría a favor para aceptar la propuesta que le acercarán.

"Hoy te digo que sí, que me retiro, quizás en tres meses tenga ganas de jugar. Pero en Boca no porque te exige un 120 por ciento que hoy no estoy preparado para dar. En Argentina mi carrera se terminó", afirmó en esa oportunidad. De concretarse el, pase marcaría el retorno de Tevez a Floresta tras 25 años, cuando pasó a Boca a los 13 luego de haber estado 5 años en las inferiores.

"No me gusta vender falsas expectativas, vender humo. No me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme. Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como exjugador, lo que quiera. Las decisiones de las personas hay que respetarlas", afirmó Nicolás Cambiasso, presidente del club.

Actualmente, no cuenta con un cupo para incorporar refuerzos por lo que una hipotética llegada de Tevez recién podría darse en diciembre, cuando se reabra el mercado de pases. Carlitos había culminado su tercer ciclo con el club de la Ribera en junio tras haber disputado un total de 289 partidos con la azul y oro, convirtiendo 90 goles.