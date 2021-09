La publicación de Cristiano Ronaldo que enloqueció a gran parte de los ingleses

El ícono del Manchester United, Cristiano Ronaldo, motivó de manera especial a los hinchas de los Diablos Rojos luego del triunfo de ayer ante el West Ham por 2 a 1.

Es que el portugués escribió en su cuenta personal de Instagram "Together we’re stronger! Thank you all for your support! ALWAYS ???????????? #mufc" (¡Juntos somos más fuertes! ¡Gracias por todo tu apoyo! SIEMPRE) y de esta manera hizo enloquecer a un puñado grande de ingleses.