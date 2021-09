Gimnasia volvió al triunfo ante Unión

Gimnasia La Plata fue contundente ante Unión de Santa Fe, lo derrotó por 1-0 en el partido de la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol y volvió al triunfo después de seis jornadas.



El defensor Germán Guiffrey, de cabeza, marcó el único gol del encuentro en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata.



El "Lobo" logró la tercera victoria en el torneo (no ganaba desde el 8 de agosto con el 1-0 ante Atlético Tucumán) y alcanzó los 14 puntos. En tanto, el equipo santafesino sufrió la tercera derrota seguida, profundizó su crisis y se quedó con 12 unidades.



A Unión le costaron los minutos iniciales, pero cuando se asentó en cancha fue superior a Gimnasia porque dispuso de jugadas claras para marcar el primer gol. El local falló en la salida en varias ocasiones y se benefició por la falta de puntería de los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal.



Ezequiel Cañete elevó su remate en primera instancia, Gastón González cruzó demasiado su disparo y Daniel Juárez, en el área chica, le entró muy abajo a la pelota en una situación muy clara propiciada por un error en la defensa platense.



La situación más peligrosa del "Lobo" se produjo con un envío de Luis Rodríguez para Johan Carbonero que no alcanzó a conectar de cara al arquero Sebastián Moyano.



Gimnasia ajustó las marcas en el segundo tiempo, Eric Ramírez mejoró su rendimiento en ataque y encontró el gol de la victoria. Brahian Aleman ejecutó el córner que encontró el cabezazo de Guiffrey ante la mala salida de Moyano. El "Lobo" no marcaba un tanto desde el 1-1 ante River, como local, en la séptima fecha.



Unión acusó el golpe y no encontró respuestas. Gimnasia pudo haber aumentado con el tiro libre del "Pulga" Rodríguez que Moyano contuvo en dos tiempos.



Gimnasia manejó los tiempos y Néstor Gorosito obtuvo su primer triunfo como entrenador del equipo desde su asunción en la décima fecha.



En la próxima jornada, Gimnasia visitará a Aldosivi de Mar del Plata en busca de su primer triunfo en condición de visitante (un empate y cuatro derrotas) y Unión recibirá a Patronato de Entre Ríos.

¡El Lobo se puso en ventaja! De esta manera, Germán Guiffrey uD83DuDC3A marcó el 1 a 0 de @gimnasiaoficial ante Unión en La Plata uD83CuDF32 pic.twitter.com/pq7adfhp2l — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 20, 2021