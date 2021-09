La dura confesión de Schumacher en su documental sobre la muerte de Ayrton Senna

Este miércoles la plataforma de streaming Netflix estrenó Schumacher, el film documental sobre la vida del legendario piloto alemán, y en él hay varias revelaciones de momentos desconocidos de su vida, como el impacto que significó para él la trágica muerte del brasileño Ayrton Senna, con quien tuvo varios cruces en sus primeros años en la Fórmula 1.

El piloto brasileño lideraba la carrera en Imola cuando sufrió el accidente que le terminaría quitando la vida. Michael Schumacher heredó la punta y finalmente logró su tercer triunfo consecutivo en esa temporada 1994. El documental en cuestión muestra cómo se enteró de la trágica noticia y cuánto lo afectó.

Apenas finalizada la carrera, nadie sabía bien cómo estaba Senna, aunque se temía lo peor. En ese contexto Flavio Briatore, jefe del equipo Benetton, se acercó a Schumi y lo advirtió: "Nada de champagne ni festejos. Me preguntó cómo estaba Ayrton y le dije 'no esta bien'", recuerda Briatore, y agrega que "Fue la primera vez que vi un Michael diferente".

La muerte del brasileño afectó mucho al alemán. "Creo que dos horas después de la carrera el señor Walkinshaw (jefe de ingenieros de Benetton) se me acercó y me dijo 'se ve muy mal'. Y pensé '¡no! Está en coma, pero no significa nada malo'. Dijo: 'No, no se ve nada bien'. Y luego alguien vino y me dijo: 'Está muerto'. Y un minuto después, el siguiente vino y me dijo 'no, está en coma'. Pero había tan poca información que no sabías qué pensar. Y yo aún no creía que estuviera muerto. No sabia qué pensar en ese momento. Solo pensaba: 'Él va a ser el campeón. Tal vez se pierda una o dos carreras y luego regresa' reveló Schumacher.

El expiloto de Ferrari asegura además que "lo peor fueron las dos semanas siguientes. Una vez que tuve que aceptar que estaba muerto. Eso fue una locura", y a partir de allí comenzó a tener miedo de morir en cualquier circuito: "En una de las carreras siguientes fuimos a Silverstone donde giré con un coche de calle. Pasé por una curva y pensé: 'Este es el punto en el que podrías morir'. Pensaba: 'Qué loco, siempre probabas aquí. Siempre corrías aquí. Pero hay tantos puntos donde puedes chocar y morir de inmediato'. Eso es lo único que pensaba".

Finalmente, al respecto Schumacher recuerda que "no sabía cuál sería la situación en un auto de carrera. No estaba seguro. ¿Puedo conducir sin pensar, o voy a conducir pensando: Puedes morir aquí. Si te sales aquí, será malo y... Era algo muy extraño. Me despierto durante la noche y duermo tres horas por noche o algo así".