El emotivo mensaje de Pelé tras salir de terapia intensiva

El exjugador brasileño Pelé dejó este martes la unidad de cuidados intensivos pocos días después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor de su colon, según anunció él mismo en sus redes sociales, donde dejó un mensaje para sus seguidores usando una metáfora bien futbolera.

Horas antes, su hija Kely Nascimento reveló que el tres veces ganador de la Copa del Mundo, de 80 años, "no siente dolor y está de buen humor".

Luego, O Rei escribió "Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor!"

Y luego informó que "ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!"

Pelé había revelado anteriormente que se le había detectado una "lesión sospechosa" durante las pruebas, lo que llevó a los cirujanos a realizar una operación que el exjugador prometió abordar "con una sonrisa".