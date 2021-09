"Gracias a mí": la arrogante frase de Koeman que hace ruido en Barcelona

Si hay algo que caracteriza al DT neerlandés Ronald Koeman es que nunca tuvo pelos en la lengua, ya sea para criticar o elogiar a sus jugadores, como así también al hablar de su propio trabajo, y esta vez hizo ruido una declaración suya en diálogo con la TV pública de su país, en la que no tuvo reparos en ponderar su propio trabajo.

El canal neerlandés NOS difundió este domingo su charla con el DT blaugrana de hace unos días, cuando atendió a varios medios en un mismo día, y allí Koeman no dudó en asegurar que gracias a él hay futuro en el club.

"Gracias a mí, este club tiene futuro", dijo sin tapujos Koeman, para luego argumentar que su apuesta por los jugadores jóvenes será importante para que en los próximos años el Barcelona vuelva a estar en lo más alto del fútbol europeo.

"No es sólo Pedri. Todavía quedan cuatro o cinco jugadores de 18 o 19 años que serán jugadores fantásticos para este club en tres o cuatro años", agregó en su análisis Koeman, quien reconoció que no le gustó que se pusiera en duda su trabajo al frente del equipo y habló de su trato con el presidente Laporta.

"Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado. Creo que siempre debes crear claridad. Cuando tú, como club, dejas que las cosas funcionen un poco y no tienes claro el futuro de un entrenador, entonces hay especulaciones. Y si eres tú quien es el entrenador, entonces las cosas no son agradables", sentenció Koeman.