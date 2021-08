Turf: Paz de Los Andes imprimió el ritmo de una buena jornada

El turf de la provincia de Mendoza disputó hoy su única reunión de carreras del mes de agosto y sacó una muy buena nota. Más allá de que las programaciones posteriores a jornadas tan destacadas como la del Santo Patrono Santiago no suelen tener gran nivel, lo de hoy fue por demás positivo. Primero porque se vieron algunos triunfos de buena factura y segundo porque no hubo inconvenientes de ninguna índole (de hecho, la última carrera se largó en el horario exacto en que informaba el programa oficial). Un tema no menor, para una actividad que no siempre logra redondear tardes prolijas.

En lo que se refiere a las carreras en sí, habrá que destacar el enorme triunfo conseguido por la sanjuanina Paz de los Andes en la cuadrera mejor rentada de la reunión. La pensionista de Flores venció con facilidad a Decidite (por 3 cuerpos) e igualó récord para 500 metros (27” 2/5). Notable muestra de poderío de la zaina de la caballeriza Patas Alegres que con el de hoy ya acumula tres triunfos en igual cantidad de salidas a la pista en nuestra provincia. Habrá que ver quien se le anima de ahora en adelanta a Paz de los Andes, la única conclusión posible antes sus condiciones es que parece no tener techo.

MALAIKAN EN EL ESPECIAL

La carrera larga más importante de la reunión fue el Especial “Agosto”, disputado sobre 1600 metros. La prueba fue un monólogo de Malaikan (Master Of Hounds) y su jinete Jonathan Gómez quienes se hicieron de la vanguardia a poco de largar y así vinieron hasta el disco. En el final doblegaron por uno y medio cuerpos a Verso Top en el tiempo de 1’ 37” 2/5 para la milla. Muy buena victoria de Malaikan, un caballo que pintó para cosas interesantes y parece estar recuperando su mejor nivel.

DADO LIGERO EN EL CIERRE

En la última cuadrera de la reunión (Clásico “Hugo Tagua”), la victoria fue para el sureño Dado Ligero, quien venció por dos cuerpos a Negro José. Gran victoria del conducido por Matías Junco, que empleó un tiempo de 16” 4/5 para 300 metros.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedará en poder del jockey Jonathan Gómez. El aprendiz redondeó un excelente doblete de victorias gracias a los triunfos conseguidos por Martignac y Malaikan. Un gran día para uno de los profesionales que más trabaja en el turf de la provincia.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 5 de setiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “EL GRAN CAPITÁN” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LARGANDO POR EL (*) 58 R. Argüello

1° PRIVILEGED (**) 53 F. Campos

3° HURRICANE ROSE 55 W. Escudero 4 cpos

4° PRADA GIRL 56 N. Aguirre 2 cpos

5° PRIMERA SPRING 57 S. Fernández 2 ½ cpos

6° ÍCONO POP 57 C. López 1 cpos

U° CARICO LEF 53 J. Gómez ½ cpo

(*) y (**) Empataron el primer puesto.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: (del 4) $ 2,50 y (del 5) $ 1,70. Dividendo de la Combinada: 4/5 $ 7,50 y 5/4 $ 7,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 386,75. Dividendo de la Trifecta: 4/5/2 $ 40,95 y 5/4/2 $ 27,30. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: (del 4) Manipulator y Larga Mira, de 5 años y (del 5) Primer Amigo y Ligrand, de 4 años. Cuidador: (del 4) F. González y (del 5) R. Abrales. Stud: (del 4) Don Pepe y (del 5) Don Valentín.

2da carrera

Premio: “BUCKS LOGRADO” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRACIAS NEVICATA 58 N. Ochoa

2° EL HUMORISTA 58 R. Zapata ½ cpo

3° BOCCACCIO 58 D. Da Silva 2 ½ cpos

4° COMPÁS VIOLENTO 58 S. Fernández 1 cpo

5° EL VALIENTE 59 R. Argüello 4 cpos

6° MENDOCINO DE BRASIL 58 C. López 3 cpos

U° BRUNETI (*) 60 A. Miranda s/aprec.

(*) No largó.

No corrieron: (1) MARCHESA; (2) REE TOMADA. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 10,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,85. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 28” 3/5. Cuidador: C. Gutiérrez. Stud: Lourdes. Enemiga de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “YAPEYÚ” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GREY JOY 58 W. Escudero

2° IMBATIDO 58 D. Ledesma 2 cpos

3° LOU BIZARRO 58 R. Camiletti 4 cpos

4° NIÑO GALÁN 59 M. Junco 9 cpos

U° SOBERBIA QUEEN (*) 55 N. Aguirre 4 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (1) NONI TREND, (1ª) ARDISIA, (2) HOLYFIELD. Dividendo del Ganador: $ 4,10. Dividendo de la Combinada: $ 5,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,75. Tiempo: 33” 4/5. Por: Fortify y Stormy Grieta, de 5 años. Cuidador: O. D. Pérez. Stud: El Aljibe. Sport de MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “STORMY SALE” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOL NEGRO 59 S. Calderón

2° DESEADA 60 A. Miranda 1 cpo

3° LOYAL KING 58 N. Aguirre pczo

U° LUDITA 58 S. Fernández 1 ½ cpos

Corrieron Todos . Dividendo del Ganador: $ 1,70. Dividendo de la Combinada: $ 13,80. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: J. C. Ollarce. Stud: El Sol. Candidato de MDZ On Line.

5 ta carrera

Premio: “MERCEDES INFANTA DE SAN MARTÍN” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAVILOSA 55 N. Aguirre

2° ANSINNA 57 (*) C. López pczo

3° LA EVASORA 53 J. Gómez ¾ cpo

4° SOLAMENTE TOP 53 F. Campos ½ cpo

5° GALA MIX (**) 53 S. Quinteros 2 cpos

U° ADYRA 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

(*) y (**) Reclamaron contra la ganadora y no prosperó.

No corrieron: (7) ZAMBAHERA. Dividendo del Ganador: $ 4,50. Dividendo de la Combinada: $ 18,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,10. Dividendo de la Trifecta: $ 12,90. Tiempo: 1’ 7”. Por: Stay Thirsty y Caramillosa, de 6 años. Cuidador: O. D. Pérez. Stud: Sagitario. Candidata de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “SR. MARCELO HOULNE” – (Cat. Interior) – 12 00 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TOP LEOPARD 57 C. López

2° THE PRIME RECIT 57 R. Zapata ¾ cpo

3° LOS PASOS 55 N. Aguirre pczo

4° CAZCABEL 55 D. Ledesma 2 cpos

5° GUARRO 56 R. Camiletti pczo

6° EMMBLADOR 54 W. Escudero pczo

U° ACLAMADO DUBAI 59 S. Fernández 6 cpos

No corrieron: (1) EL COLMO, (3) URBAN LEGEND. Dividendo del Ganador: $ 5,95. Dividendo de la Combinada: $ 878,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 45,55. Dividendo de la Trifecta: $ 27,25. Tiempo: 1’ 11” 4/5. Por: The Leopard y Mega Top, de 7 años. Cuidador: J. Aguirre. Stud: Almajapa.

7 ma carrera

Premio: “FREE TERO” - (Extraoficial) - 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° Z VALOR BLUE 58 R. Zapata

2° DON VALENCHU 58 C. Lazarte 1 cpo

U° QH FIRST SIX (*) 58 M. Junco 1 ½ cpos

(*) Reclamó contra Don Valenchu y no prosperó.

No corrieron: (4) TEXTILERA. Dividendo del Ganador: $ 1,50. Tiempo: 15” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Sport de MDZ On Line.

8va carrera

Premio: “DÍA DEL VETERINARIO” – (Cat. Interior) - 1400 metros

1° MARTGINAC 54 J. Gómez

2° PORCHY 53 F. Campos 3 cpos

3° ETERNO HERO 55 D. Ledesma 4 cpos

4° AMIGO ROLANDO 57 C. López 14 cpos

U° DERROCHA FURIA (*) 56 S. Quinteros 6 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (3) CAP RIMOUT, (5) SALE GREELY. Dividendo del Ganador: $ 3,90. Dividendo de la Combinada: $ 10,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,70. Tiempo: 1’ 26” 3/5. Por: Master Of Hounds y Brussels, de 3 años. Cuidador: R. Gómez. Stud: Los Vascos.

9na carrera

Clásico: “GENERAL SAN MARTÍN” – (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PAZ DE LOS ANDES 60 O. Flores

2° DECIDITE 58 F. Funes 3 cpos

3° TAMAGOCHI 58 D. Da Silva pczo

U° SEMBRADOR POÉTICO 58 R. Zapata ¾ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Dividendo de la Combinada: $ 65,30. Tiempo: 27” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: J. Flores. Stud: Patas Alegres (San Juan) Enemiga de MDZ On Line.

10 ma carrera

Especial: “AGOSTO” – (Cat. Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MALAIKAN 57 J. Gómez

2° VERSO TOP 57 W. Escudero 1 ½ cpos

3° WILD MASTER 57 F. Campos 1 cpo

4° SANTO SAY 57 S. Fernández 5 ½ cpos

5° BRANNISTER 60 A. Miranda 2 cpos

6° MUSCULANDO 57 C. López 2 cpos

U° NO QUIERO NADA 57 S. Quinteros 4 cpos

No corrieron: (1) BAUTY MAN. Dividendo del Ganador: $ 6,60. Dividendo de la Combinada: $ 8,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,05. Dividendo de la Trifecta: $ 150,55. Tiempo: 1’ 37” 2/5. Por: Master Of Hounds y Shankyra, de 5 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: Cinco Hermanos.

11 ma carrera

Clásico: “HUGO MARTÍN TAGUA” - (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DANO LIGERO 59 M. Junco

2° NEGRO JOSÉ 58 S. Garro 2 cpos

U° BEAZTLY FREUD 58 R. Becerra ½ cbza

No corrieron: (2) HANDICOP BRIAN. Dividendo del Ganador: $ 3,65. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: V. Martín. Stud: El Clavelito. Candidato de MDZ On Line.