Así se dio la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United

Si pestañeabas, todo podía haber dado un giro de guion de 180º. Un viernes, cuatro horas básicamente, de auténtica locura que derivó en algo del todo inesperado: Cristiano Ronaldo es nuevo futbolista del Manchester United.

Comenzó el día perteneciendo a la Juventus a todos los efectos (cierto es que ya habían salido informaciones sobre su voluntad de abandonar el club bianconero y su suplencia el domingo ante el Udinese fue bastante significativa), pero a medida que pasaron las horas todo se fue desencadenando.

Podríamos decir que quien dio el pistoletazo fue Massimiliano Allegri. “Ayer Cristiano me dijo que ya no tiene intención de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado para el partido de mañana”. Eran alrededor de las 14:00. A partir de ese momento, frenesí.

Las primeras informaciones apuntaban hacia un acuerdo prácticamente cerrado entre Jorge Mendes, agente del ‘Bicho’, y el Manchester City. Pasadas las 15:00 era Pep Guardiola el que comparecía en rueda de prensa. “¿Cristiano Ronaldo? Hasta el final de mercado todo puede pasar”. ‘Sky blue’ y en botella.

LA ENTRADA DE SIR ALEX

Pero menos de una hora después, antes de las 16:00, una llamada de Sir Alex Ferguson lo cambiaba todo. Solksjaer había confirmado también en su rueda de prensa previa al partido de este sábado el interés por el portugués (“Cristiano es una leyenda de este club, además del mejor futbolista de la historia si me preguntas mi opinión. Tuve la suerte de jugar con él. Ahora veremos lo que pasa).

La leyenda del banquillo ‘red devil’, que fue quien apostó por Cristiano en 2002 y lo acuñó casi como a un ‘hijo’, se encargó del resto. Cuando Ronaldo conoció el interés del United y escuchó las palabras de su antiguo mentor, automáticamente el City estaba fuera. Mendes, al que no le estaba dando la vida en Manchester, ultimaba los detalles del contrato con los Glazer. No había marcha atrás.

EN MEDIO DEL CIRCO, CRISTIANO APARECE POR LISBOA

Antes del anuncio oficial, aún dio tiempo para añadir más capítulos a la historia. El luso aparecía por el aeropuerto de Lisboa y decía lo siguiente: “En una hora lo sabréis todo”. Fue menos. A los 15 minutos el United informaba en sus cuentas que Cristiano era, a todos luces, su nuevo futbolista. Contrato hasta 2023 y unos 20 millones de euros por temporada. El acuerdo con la Juventus se cerraba por entre 25 y 30 ‘kilos’ entre fijos y variables.