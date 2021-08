Ameal hizo una grave denuncia contra la Conmebol y habló de su relación con Riquelme

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, habló este miércoles de la eliminación del equipo de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, con una grave denuncia contra la Conmebol, y se refirió también a los rumores de una división interna en el club entre la dirigencia que él comanda y el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme.

En primer lugar, Ameal disparó que "a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores adrede, porque era campeón. Era el equipo a vencer con Flamengo y Palmeiras. Boca fue superior a Atlético Mineiro, no hay dudas", dijo en diálogo con el programa televisivo ESPN F12.

Luego, sobre los incidentes registrados al finalizar la serie de octavos de final, dijo que "soy responsable en su totalidad. Cuando le echan la culpa de las cosas al Consejo de Fútbol, yo también soy culpable. El hilo se cortó por lo más finito. Sólo se conocieron partes del video que quisieron mostrar. Las agresiones empezaron en el campo, fueron estafados en dos oportunidades: en la Bombonera y en Brasil. Boca debía estar en semifinales".

Para finalizar al respecto, insistió en los polémicos arbitrajes que sufrió el equipo, al que le anularon dos goles legítimos en cada partido de la serie contra Atlético Mineiro. "Los dos goles fueron mal anulados y Boca fue mal eliminado", remarcó.

La relación con Riquelme

Luego, el mandamás Xeneize salió al cruce de las palabras del reconocido periodista Cherquis Bialo, quien días atrás tildó al Consejo de Fútbol de "grupo talibán", asegurando que de la mano de Riquelme dividieron al club.

"En campaña decíamos que íbamos a hacer esto. Luego, vendrán los resultados. Si vienen, bárbaro. Hay un ataque a Boca, es político. En el mano a mano nadie te dice que Riquelme no es ídolo. Entonces tienen que buscar eso de los dos clubes, Brandsen y Ezeiza. No me gusta. No es que me desprestigian a mí, le hacen daño a nuestra gente”, consideró, y agregó que "Riquelme no divide. No hay división, pero algo se creó, se comenta y algunos quieren ahondar cada vez más. Esta situación no existe”.

"Que el Chelo Delgado cobra comisiones de las ventas no es cierto. Si dicen que cobran comisiones sería bueno que digan a quiénes. No sé qué hay atrás de esa nota, la vi y no me gustó. Yo no quedo mal en la nota, pero hace daño. Cherquis es una excelente pluma, pero eso hace mal. Hay que tratar de hacer el bien y no el mal", agregó.

También aclaró que "el hijo de Bermúdez es gerente de alimentos y bebidas. Tenemos más de 300 jugadores en Ezeiza para atender. Con ese chico bajamos el 50 por ciento de los gastos, hemos ahorrado. Para comprar los alimentos podés buscar mejores precios en el Mercado Central o comprar a la vuelta en lo de un amigo. Esa es una actividad que hay que hacer".

Finalmente, explicó que "el hermano de Román está todo el día trabajando con el tema del fútbol. Las canchas, vestuarios, lavandería. Boca es un mundo. Sería bueno que todo el mundo conozca qué es lo que pasa en Boca".