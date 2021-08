La indignante denuncia de una referente de Las Leonas que sacude al hockey argentino

Este fin de semana comenzó en Chile el Panamericano de hockey sobre césped junior (Sub-21) y Argentina se encontró con varios problemas para poder presentar a sus combinados femenino y masculino, debido a un caso de coronavirus que obligó a aislar a toda la delegación, y eso despertó la furia de la mendocina Silvina D'Elía, una de las referentes históricas de Las Leonas, quien disparó contra la dirigencia, actual y pasada, de la Confederación Argentina de Hockey.

El lunes pasado, los dos planteles emprendieron el viaje a Chile vía terrestre, con PCR negativos antes de subir al colectivo. Pero en el paso internacional Cristo Redentor, los testeos de antígenos arrojaron un resultado positivo por el cual toda la delegación debió quedar aislada en Mendoza.

Ante esta situación, la CAH armó dos selectivos de urgencia. El femenino está integrado principalmente por jugadoras de la Asociación Mendocina, mientras que el masculino está conformado por jugadores que venían formando parte del proceso de cara al Mundial de la categoría.

A través de Twitter, la Piti apuntó a una "mala gestión de la CAH". "No es el presidente actual, ni el anterior, ni el anterior, es de hace tiempo y en todo". "No sólo mandaron a los dos equipos en un mismo micro, sino que los dos planteles que mandaron después viajaron en avión", agregó, en incluso denunció que la Confederación en un principio no les dio la indumentaria correspondiente y querían "que jueguen con ropa de Mendoza jugando para Argentina".

"Con todo lo que las y los jugadores lograron deportivamente, teniendo a la mejor de todas por mucho tiempo, ¿no hay sostén económico para hacer las cosas bien y cuidar a los deportistas? Les quitaron el sueño de un Panamericano Junior por mala gestión de nuevo", agregó.

Por otra parte, la mendocina reclamó que "ya no puede pasar más que haya miedo para expresarse o decir las cosas que están mal. La conducción con respeto sí, pero con miedo ya no va más".

Para finalizar, D'Elía aclaró que no tiene ningún problema personal con Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina, ni con Miguel Grasso, su antecesor, ni con los conductores anteriores, "sino con la mala gestión de todos. El deporte creció, las y los deportistas se volvieron más profesionales y la CAH empeoró", cerró.

El debut de la Selección femenina es este lunes a las 11 frente a Uruguay, mientras que los caballeros debutarán ante Estados Unidos este lunes a las 15.