El gran gesto de un referente que aplauden todos en Barcelona

La salida de Lionel Messi no solucionó los problemas económicos del Fútbol Club Barcelona, que sigue enfocado en equilibrar sus finanzas y para ello debió apelar a una nueva reducción salarial de sus principales referentes, los mejores pagos del plantel, siendo Gerard Piqué el que abrió el camino, y a él se sumó este lunes otro referente.

Es que, según informan los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport, el Blaugrana y el lateral zurdo Jordi Alba llegaron a un acuerdo para su adecuación salarial, en un gesto de buena voluntad mostrando su compromiso con el club.

Las negociaciones duraron varios días y en el inicio de esta semana llegaron a buen puerto. Tras la aceptación de Gerard Piqué, el Barça celebra hoy el gesto del cuarto capitán del plantel, quien hace una semana había hablado al respecto para despejar algunas dudas.

"A mí nadie del club me ha pedido nada hasta hace dos o tres semanas. Siempre he querido ayudar y creo que nadie tiene que dudar de mi persona. Mi predisposición siempre ha sido la misma. Por timing le tocó a Piqué, pero no tiene que haber ninguna duda", dijo Alba luego del partido ante la Real Sociedad, por la primera fecha de La Liga.

Con Jordi Alba y Piqué cerrados, ahora el club catalán continúa trabajando para llegar a un acuerdo con Sergio Busquets y Sergi Roberto. En el caso de este último, la situación es diferente ya que su reducción salarial estaría incluida en la renovación de su contrato.