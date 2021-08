Aníbal Fernández salió al cruce de las duras críticas de Silvina D'Elía, referente de Las Leonas

Este lunes comenzó en Chile el Panamericano Junior (Sub-21) de hockey sobre césped con triunfo del combinado masculino por 2 a 0 ante Estados Unidos y empate sin goles del equipo femenino ante Canadá, y la previa estuvo cargada de inconvenientes ya que se detectó un caso positivo de coronavirus al arribar a Santiago por el cual toda la delegación argentina fue considerada contacto estrecho, la Confederación Argentina de Hockey tuvo que armar de urgencia dos nuevos selectivos y en Twitter la exintegrante de Las Leonas, Silvina D'Elía, criticó duramente a la entidad por diferentes situaciones que se fueron dando, por lo cual el presidente de la institución, Aníbal Fernández, salió a responderle.

Para no renunciar a la participación en el torneo, la Selección femenina quedó armada con jugadoras de la Asociación Mendocina, mientras que la masculina la integran jugadores que ya venían formando parte del proceso de cara al Mundial y que quedaron afuera del Panamericano en el corte final.

A través de Twitter, D'Elía apuntó a una "mala gestión" de la Confederación Argentina, criticó que se hubiese mandado a los dos seleccionados en el mismo micro rumbo a Chile y denunció que los jugadores y jugadoras que asumieron el reto a último momento no tenían indumentaria para competir.

En diálogo con MDZ el presidente de la CAH, Aníbal Fernández, salió a responderle a la Piti y dio detalles de lo acontecido en las últimas horas y ejemplificó con casos anteriores como el de la Selección masculina de hockey pista, recientemente campeona de los Panamericanos Indoor de Estados Unidos, y la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el primer caso, Fernández relató que el viaje a EEUU ya estaba armado, pero por disposiciones de Aerolíneas Argentinas por la situación del país hubo que rearmar toda la logística y la complicación fue el regreso, porque ya regía el cupo para ingresar al país desde el extranjero. "Con la ayuda de Aerolíneas y American, la cual rescato porque sino hubiese sido imposible, logramos embarcarlos en Miami, de allí a Santiago de Chile, hacer los análisis pertinentes, ya veníamos todos con PCR propios, cruzar con un micro a Mendoza, volver a hacer los análisis y desde ahí viajar a Buenos Aires. Así resolvimos eso".

El Seleccionado masculino de hockey pista, campeón en EEUU (foto: CAH).

Después llegó el desafío de los Juegos Olímpicos. "Salir nos costó un triunfo", cuenta el presidente de la Confederación, y relata que "lo fuimos haciendo con la ayuda de Iberia, nuestras jugadoras y jugadores viajaron en días distintos a Valencia, donde hicimos la primera y única pretemporada con equipos de alta competencia porque la pandemia impidió que se pudiera jugar a nivel internacional. De ahí fuimos a Tokio, con un esfuerzo sobrehumano y el orgullo de haber presentado dos equipos en el máximo nivel".

¿Qué pasó con el viaje a Chile?

Con respecto a lo sucedido con las Selecciones Sub-21 y que despertó las críticas de D'Elía, Aníbal Fernández explicó en primer lugar que, al no haber vuelos de Buenos Aires a Santiago, "tomamos la decisión de volar a Mendoza y allí tomar un micro hacia Chile", a lo que agregó, en su primera respuesta directa a la ex Leona mendocina, que se usó el mismo micro para los dos planteles "porque venían de estar en una cápsula y todos los PCR dieron negativos en Argentina".

Estando en Santiago se da el caso positivo que obliga a aislar a toda la delegación y se buscó rápidamente una solución. Así, la CAH se comunicó con Daniel Marcellini, presidente de la Asociación Mendocina, y así la Selección mendocina de la categoría se convirtió de urgencia en la Selección nacional femenina, y en el caso de los varones se hizo cargo Mariano Ronconi, entrenador de Los Leones, quien suspendió sus vacaciones para dar una mano.

Con respecto a la segunda denuncia de Silvina D'Elía, sobre la falta de ropa, Fernández explicó que "la indumentaria de la Selección ya estaba confeccionada, a medida, con nombres y números", con lo cual se encontraron con otro problema que finalmente fue resuelto y este lunes se pudo ver tanto a los caballeros como a las damas con las equipaciones oficiales. Los chicos del Sub-21 debutaron con un buen triunfo en Chile (foto: CAH).

"También les llegó ropa de vestir, pero en algunos casos no está ajustada al talle de cada jugador, porque nunca nadie lo pensó eso. Compréndannos, hay 58 personas que viajaron y no pudieron jugar, todos ellos tenían ropa propia, diseñada, estampada con nombres, con todo lo que tenía que tener. No se tiene una sobreabundancia de ropa, porque Adidas también nos cortó los presupuestos a nosotros como hizo con el fútbol, con River y con otros equipos que tiene. Con esas limitaciones viajamos, por eso armamos los equipos de la mejor manera que pudimos. Hoy jugaron los dos equipos con ropa de la Selección, y la ropa para andar ya la tienen a disposición. Es posible que a alguno le quede un poquito más grande, nadie pudo haberlo armado porque no estaba pensado, magos no somos". Las chicas empataron ante Canadá en el debut (foto: CAH).

Finalmente, ante la consulta sobre por qué cree que D'Elía criticó a la Confederación públicamente, Fernández dijo entender su preocupación "y me parece saludable que una exintegrante, hasta hace pocos días, de Las Leonas, reconocida mundialmente, se preocupe, pero debe saber primero todo lo que se hizo y que no dejamos a nadie en banda, porque para que esto pueda cumplirse no hubo más remedio que usar micros, no porque quisiéramos, sino porque no hay aviones".

"Yo creo que tiene buena fe, nunca creo mal, siempre le he tenido mucho aprecio y siempre la he escuchado hablar de buena fe. Entonces tengo que apoyarme en la buena fe de ella, no tengo por qué enojarme, al contrario, pero sí quiero decir la verdad", agregó el dirigente al respecto, y prosiguió explicando que "la verdad es esta que les cuento yo: pelear todos los días hasta larguísimas horas de la noche para poder hacerlo, para conseguir los salvoconductos con Chile, para hablar al máximo nivel y por mis conocimientos nacionales e internacionales resolver un montón de cosas que antes se hubiesen hecho mucho más difíciles, y sin embargo no las facturo, no las cuento, no las ando pregonando. Se presentaron dos Seleccionados en condiciones y me siento absolutamente representado por las chicas mendocinas y por todos los chicos".

¿Cómo vuelven los que quedaron aislados?

"Los boletos ya están pagos. Estamos diseñando un formato que nos permita traerlos lo más pronto posible, porque la situación del cruce es imposible. Estamos muy encima del tema, encontrándole una situación definitiva, con lo cual nadie le deja de prestar atención a esto", comenzó diciendo el presidente de la CAH.

Además, explicó que "hasta ahora dan todos los testeos dan negativo, no tenemos otra cosa. Hasta donde conocemos nosotros es un positivo que está aislado, es muy penoso lo que nos pasó. ¿Nos ponemos a llorar? No, hay que afrontar las cosas. Los chicos mandaron un video a quienes están representándonos en este momento dándoles fuerza, a mí me llena de orgullo eso. Ahora, nadie los dejó solos, estamos protegiéndolos, acompañándolos de la mejor manera, pero hay una pandemia y somos conscientes de lo que sucede".

Finalmente, adelantó que la delegación seguramente tendrá que hacer cuarentena al regresar al país, pero aclaró que "van a venir todos los PCR como lo hemos hecho en todos los casos, nunca hemos dejado de hacer cada uno de los testeos a nuestros jugadores".