La contundente frase de Koeman sobre Messi tras el flojo partido del Barcelona

Tras golear a la Real Sociedad en la primera fecha de La Liga, el Barcelona dejó buenas sensaciones sobre lo que puede dar en cancha sin Lionel Messi, quien se marchó al PSG, sin embargo este sábado recibió un baño de realidad al empatar como visitante ante el Athletic de Bilbao, 1 a 1, en un partido en el que mereció perder, y Ronald Koeman no se guardó nada.

En primer lugar, el entrenador neerlandés analizó el partido y aseguró que "nos complicamos demasiado en el principio del partido. Nos apretaron mucho y bien. Hay que saber cuándo se puede jugar en corto, también desde el portero", y destacó "la actitud" de sus dirigidos, "sobre todo después de ir perdiendo".

Luego, al entrenador le consultaron si los rivales se plantan con mayor valentía ante un equipo que ya no tiene a Messi, y Koeman no dudó. "Sí, es verdad. No me gusta hablar siempre del mismo, pero es que hablamos del mejor del mundo. El contrario tiene más miedo cuanto está Messi", comenzó analizando.

Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar

Y luego se refirió a cómo impacta en su propio equipo la ausencia del crack rosarino. "También para nosotros mismos: si le das un pase a Leo, normalmente no la pierde. Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar".

Con el empate, Barcelona quedó puntero con cuatro puntos, pero puede ser superado por el Atlético de Madrid, el Real Madrid y/o el Sevilla si ganan su partido este domingo los madrileños y el lunes los andaluces.