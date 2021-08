Julio César Falcioni recordó a su esposa y conmovió a todos con un desgarrador relato

Hace apenas unos meses, en mayo de 2021, Julio César Falcioni recibió la noticia más dolorosa de su vida: falleció Palka Ada Adela, quien fue su pareja durante 45 años, tras haberse contagiado coronavirus.

En aquel momento, el entrenador de Independiente se aferró a su trabajo y dejó imágenes desgarradoras de llantos y abrazos en el campo de juego. Ahora, Falcioni rompió el silencio y aseguró que "la vuelta a casa siempre es difícil".

En diálogo con Radio Mitre, el DT lanzó: “Estoy con trabajo, y el trabajo me permite no pensar mucho. Me mantiene ocupado, tratando de solucionar las diferentes alternativas que nos van pasando a diario. Y bueno, es difícil volverte a acomodar después del golpe que recibí, ¿no?"

"Tuve una compañera durante 45 años y el no tenerla te desacomoda. Tengo que pelearla por mis nietos, por mis hijas, tratar de seguir adelante”, agregó luego y emocionó a todos.

“Cuando uno vuelve a su casa, acostumbrado a encontrar ese cariño, ese afecto, ese respaldo, son las cosas que faltan. Uno no se acostumbra a eso. Hoy, afortunadamente, estoy acá, concentrado nuevamente. Ahora tengo que bajar a cenar, porque jugamos muy rápido, volvemos a jugar el martes. Tenemos que tratar de recuperarnos de este esfuerzo", expresó.

"Pero sí, la vuelta a casa siempre es difícil. Aunque por cómo soy yo siempre me gusta estar en soledad, estar tranquilo. Me gusta estar en mi casa porque siento que es el lugar donde elegimos vivir”, sentenció Falcioni, una de las figuras más queridas del fútbol argentino.