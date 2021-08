Fue modelo y vendió todo para correr en el Superbike

La historia de Virginia Guidetti tiene ribetes que bien podían plasmarse en una película. Gran parte de su vida se la dedico al modelaje, pero después de algunos años decidió cambiar de rumbo y encontró en el motociclismo una pasión escondida. La santafesina contó cómo transita su experiencia dentro del Superbike Argentino.

“Estuve más de 15 años trabajando de modelo y viajé por todo el mundo, pero llegué a un punto en que me di cuenta que era algo que ya no me gustaba. Entonces empecé a buscar lo que me hacía feliz. Estaba en Japón y mi viejo compró unas motos, lo cual hizo que me terminara de decidir y volviera a mi casa. Después, él tuvo la buena idea de llevarme a una clínica al autódromo de Rosario y ahí ya me metí de lleno en esto”, manifestó Guidetti en primera instancia.

Además, relató lo que hizo para adquirir la Yamaha R3 con la que corre actualmente. “Durante seis o siete años hice track days, pero llegó un momento que la moto que tenía me marcó un límite y yo quería seguir aprendiendo, aunque no tenía ningún plan y contaba con un entrenador. A René (Zanatta) lo conocí hace algunos años y él siempre me incentivó a correr. Así que me compré la R3, tuve que vender un terreno donde pensaba vivir, pero el momento de hacerlo porque quería la moto”, aseguró.

Por otro lado, la oriunda de San Lorenzo relató cómo fue que se animó a competir y qué piensan sus amistades sobre lo que hace. “Decidí intentar correr, pero en 2019 no se pudo y en 2020 cuando me estaba por anotar para la primera explotó la pandemia. Pasó un año más y ahora acá estamos viendo de qué se trata todo esto”, indicó

“Mis amigas se creen que estoy un poco loca, pero creo que es algo que se me prendió adentro. Considero que nací con esta pasión porque a mí siempre me gustaron las carreras, pero no vengo de una familia ligada a la competición ni nada. Empecé a andar en moto de grande”, se explayó.

También hizo una analogía sobre el nivel que alcanzo en el modelaje y el motociclismo. “Yo trabajaba en alta costura, que dentro de la moda es a lo más alto que se puede aspirar. Se podría decir que alcance lo que en el motociclismo es el Mundial de Superbike. Tuve una entrada al alto nivel, pero las exigencias son muchas y no tenía el cuerpo exacto como ellos quieren. Tal vez no me acompañó la pasión porque si hubiese querido, lo lograba, pero no me hacía bien y por eso lo dejé”, declaró.

