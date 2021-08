La particular "crítica" de Gareca sobre Messi y su salida del Barcelona

En una opinión más que sorpresiva, el técnico de Perú, Ricardo Gareca, se mostró en contra de la salida de Lionel Messi del Barcelona. El entrenador argentino dialogó con la prensa en conferencia y, al ser consultado por el acuerdo del astro con el Paris Saint Germain, no ocultó su molestia.

"No me gustó que el Barcelona lo deje ir ni que él se vaya. Son apreciaciones muy personales. Es lo que le tocó vivir a Messi siempre en el Barcelona, me hubiese gustado que termine su carrera en el Barcelona", opinó el ex DT de Vélez. Luego remarcó: "Igual es una opinión mía, nada más".

En la charla con los medios, además, confirmó el regreso del histórico goleador Paolo Guerrero en la lista de 24 futbolistas para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará entre el 2 y el 9 de septiembre próximos. El actual goleador del Inter de Brasil convirtió el domingo pasado su primer gol desde el regreso en el 4-2 ante Fluminense por el Brasileirao.

"Paolo Guerrero ha tenido una comunicación permanente con nosotros. Creemos que está en condiciones de estar en el seleccionado. Es muy importante el regreso de Paolo Guerrero como así también el de Edison Flores; fueron los goleadores de las Eliminatorias pasadas", explicó.

El Tigre, para cerrar, aceptó que están en una situación en la que será "necesario ganar los partidos" para acercarse a la zona de clasificación. Perú, con cuatro puntos, está último: "Estamos en condiciones de hacer buenos partidos y levantarnos".