El video de Juan Martín del Potro que ilusiona al tenis argentino

Juan Martín del Potro ilusionó a todos. Desde su última aparición oficial, en junio del 2019, el tandilense pasó por cuatro sensibles operaciones de rodilla y la posibilidad de tener que abandonar el deporte amenazando ante las complicaciones en la zona. Sin embargo, no se entrega y este viernes aparecieron imágenes que entusiasmaron a los fanáticos.

Gastón Fernández, o simplemente la "Gata", fue quien compartió un video y revolucionó Instagram. Acompañado de una frase "Genio @delpotrojuan", el ex River y Estudiantes mostró un entrenamiento del tenista argentino, donde se lo ve con mayor movilidad y golpeando con mucha más fuerza la pelota.

Juan Martín, de 32 años, no pudo estar en Tokio, pero siguió adelante en búsqueda de un sólo objetivo: terminar sus días como deportista de elite dentro de las canchas. Al anunciar su ausencia, escribió: "Es frustrante y doloroso no lograr los objetivos, pero me dolería mucho más no intentarlo, por eso estoy acá una vez más".

Días atrás, en su perfil, el ex número 3 del mundo había compartido imágenes de una práctica en Miami pero este nuevo video genera más expectativa, ya que se muestra más firme en todo sentido. Aún no existe fecha de regreso, pero sus fans se ilusionan con volver a verlo, al menos una vez más, disfrutando en un torneo.