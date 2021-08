Escándalo por supuesto robo de un piloto de la ACTC

En las últimas horas circuló la información que un piloto de TC Pista Mouras de 24 años fue demorado en un control policial en la Ruta 36 y 520, debido a que tenía pedido de captura activa por un robo ocurrido hace dos años.

Se trata de Ramiro De Bonis, quien compite actualmente en el TC Pista Mouras y se ubica primero en el campeonato de la categoría fiscalizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera.

Según fuentes policiales, Ramiro De Bonis viajaba en un Audi TT y fue demorado en un control policial en Ruta 36 y 520. Durante el operativo se comprobó que tenía pedido de captura activa, de fecha 6 de junio de 2019, a requerimiento del Juzgado 2 de Esteban Echeverría con la carátula de robo agravado con empleo de arma de fuego.

Luego de eso, se dejó a De Bonis a disposición del Tribunal 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Tras consultar si era necesaria la detención, se dispuso que el encausado quede a la espera del Juicio Oral y público en libertad porque no se considera que haya peligro de fuga.

Sobre esta situación, Ramiro De Bonis hizo declaraciones en sus redes sociales donde aclaró:

"Hola, buenas tardes, soy Ramiro De Bonis, piloto de TC Pista Mouras. Quería aclararles sobre una información errónea que se está filtrando en internet, sobre un pedido de captura, sobre que me detuvieron en la ciudad de La Plata. Es todo erróneo eso. Yo no entiendo cómo la gente sigue hablando de esta situación. Yo estoy enfocado 100% en el trabajo, vivo del automovilismo, de la compra y venta de autos y estoy enfocado 100% en la situación deportiva. Estoy en mi mejor momento y quería mandarles un saludo a toda la gente que me sigue y me apoya. Que se queden tranquilos que estoy en casa y más firme que nunca".